SOFTBANK, TWITTER, CANAL+, Cédric O…

BREAKING NEWS:

Le PDG de SOFTBANK , Masayoshi Son, a récemment déclaré que le groupe prévoyait de lancer une « contre-offensive » en reprenant ses investissements dans le domaine de l’intelligence artificielle. SoftBank dispose de plus de 35 milliards de dollars après avoir mis fin à ses investissements ces dernières années.

A LIRE:

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE, SELLSY

FRENCHWEB NETWORK:

RESAN réalise une levée de fonds de 3,1 millions d’euros pour accélérer le déploiement de son concept. La startup, créée il y a un peu plus de trois ans, veut réinventer l’industrie agricole en ramenant la transformation des produits à la ferme. Son idée consiste à mettre à disposition des agriculteurs, sous forme de location, des conteneurs transformés en mini-usines, permettant ainsi une valorisation optimale de leur production, sans investissement risqué. Cette approche s’accompagne d’un soutien tout au long des étapes de transformation et de commercialisation.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

KOBOLDS METALS , une startup spécialisée dans l’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique pour l’identification de gisements de cobalt, cuivre, nickel et lithium, a réalisé une levée de fonds d’environ 200 millions de dollars. Cette opération a été dirigée par T. Rowe Price sur une valorisation de plus de 1 milliard de dollars. RENDER une plateforme proposant des services basés sur le cloud pour l’hébergement de code, le déploiement d’applications web, et bien plus encore, a récemment réalisé une levée de fonds de 50 millions de dollars lors d’une série B. Cette opération a été dirigée par Bessemer Venture Partners.



EXPERIENCES:

Connaissez-vous Platform.sh, l’un des acteurs emblématiques du cloud en France?

Entrepreneur dans l’âme, Alex Delivet a fondé Collect en août 2019 pour répondre à un besoin des entreprises: la récupération de documents et d’informations. À l’origine, la startup collectait pour les entreprises des documents auprès de leurs clients en automatisant les demandes et en gérant les relances pour obtenir ces documents à temps. Depuis, la startup a étendu son offre à la collecte de données et prévoit d’étendre encore son champ d’activité.

FRENCHWEB MARKET:

GODIGITA L, un groupe qui possède NGLmitú, un géant des médias numériques latino-américains, a l’intention de soumettre une offre de 300 à 350 millions de dollars pour racheter VICE MEDIA, actuellement en faillite.

MOUVEMENTS avec ALTAIDE, le cabinet de chasse digital

Jean-François Théard , Directeur Business ITS de Konica Minolta France, nommé président de PARTITIO.



LES PRECEDENTS GOOD MORNING:

