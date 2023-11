[DECODE Quantum] A la rencontre de Pascal Maillot de la Commission Européenne

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Dans le 64e épisode des entretiens Decode Quantum, Fanny Bouton et Olivier Ezratty accueillent Pascal Maillot de la Commission Européenne.

Pascal Maillot est le chef d’unité adjoint en charge des technologies quantiques et du HPC de la DG Connect à la Commission Européenne. Il y dirige une équipe de spécialistes des technologies quantiques et supervise la stratégie quantique en Europe, ainsi que le fameux programme Quantum Flagship lancé en 2018. Il doit durer 10 ans en tout avec un budget prévisionnel d’un milliard d’Euros. Les initiatives dans le quantique de l’Union Européenne comprennent aussi EuroQCI, un programme de recherche pour la création d’un réseau d’infrastructure quantique européen. Il a une formation d’ingénieur en Informatique de l’INSA Lyon. Avant ce rôle, il était responsable du secteur de la cybersécurité à la Commission Européenne, au Parlement Européen, responsable de la cybersécurité de la Cour de Justice Européenne et ingénieur dans les télécommunications chez DCNS (ancêtre de Naval Group) et Renault-Nissan.

