L’UNESCO lance son ChatGPT / Rediv (ex-Patatam) en redressement judiciaire / VALEO attaque NVIDIA pour vol de données.

🎂 Bon anniversaire à Aurélien de Meaux (ELECTRA) EXCLUSIF FRENCHWEB – L’UNESCO lance son ChatGPT Innovation pour L’UNESCO qui est la première institution internationale à utiliser l’IA générative dans un vaste projet. L’objectif est de simplifier la recherche dans la très vaste bibliothèque numérique de l’UNESCO (UNESDOC) pour mieux exploiter les connaissances de cette riche source d’informations (publications scientifiques, rapports…) et de mieux exploiter les données de l’agence de l’ONU. Le projet pilote intègre peu à peu les collections les plus importantes de l’UNESCO : le Rapport mondial de suivi sur l’éducation (GEM), les tendances mondiales de la liberté d’expression, l’Histoire générale de l’Afrique… À ce stade, le module chatGPT de l’UNESCO est encore en développement avec une intégration en cours des publications et les rapports, depuis 4 mois. Le travail sera finalisé dans les 12 mois à venir, un nombre conséquent de documents demeurant à numériser. À terme, les chatbots installés et basés sur GPT-4 pourront analyser, prétraiter les publications, et utiliser les algorithmes pour répondre aux questions en identifiant des passages pertinents pour les usagers. L’UNESCO utilise pour ce faire une instance interne d’OpenAI stockée dans le cloud Microsoft Azure de l’institution pour alimenter les chatbots. Ekimetrics, leader français et européen de la data science, configure chaque assistant virtuel afin de fournir des citations précises pour chaque élément et vérifier la source de l’information. Les chatbots sont déjà accessibles à l’ensemble du personnel de l’UNESCO et bientôt aux délégations et au grand public. Les premiers modules ont pu être testés au siège de l’agence internationale à Paris durant la récente conférence générale de l’UNESCO. Le Fondateur de CITYSCOOT veut reprendre le guidon de l’entreprise Bertrand FLEUROSE, fondateur de CITYSCOOT, a annoncé son intention de reprendre les actifs de l’entreprise avec un plan présenté au tribunal de commerce dans quelques semaines. Convaincu de la rentabilité potentielle de l’entreprise il sait qu’il a le soutien massif de ses 168 employés. Il forme actuellement une équipe pour développer un plan de pérennité, cherchant des financements avec l’accompagnement de Mû-Impact et Scotto Partners. E-commerce : La DGCCRF renforce les contrôles et sévit La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a intensifié sa surveillance du commerce en ligne cette année, avec 120 enquêtes nationales, dont 17 dédiées exclusivement au commerce électronique. Depuis le début de l’année, 9 182 sites internet ont été contrôlés, révélant des manquements similaires à ceux observés dans les magasins physiques : la vente de produits non conformes ou dangereux, particulièrement sur les marketplaces, et des pratiques commerciales trompeuses. Les contrôles de la DGCCRF visent à assurer la même protection pour les consommateurs en ligne que dans les circuits traditionnels. Les anomalies les plus courantes comprennent les fausses réductions, le défaut d’information précontractuelle (absence d’identité du professionnel, défaut d’indication du délai de livraison) et les obstacles au droit de rétractation. Pour le volet des sanctions, la DGCCRF a adressé 2 267 avertissements, 1 974 injonctions de mise en conformité, et 242 procès-verbaux. Dans 95 % des cas, les injonctions ont mené à des mises en conformité, soulignant l’efficacité de ces mesures dans la régulation du commerce en ligne. Rediv (ex-Patatam) en redressement judiciaire REDIV, entreprise axée sur la mode de seconde main, a été placée en redressement judiciaire malgré des perspectives de forte croissance et des investissements significatifs. En 2022, Rediv, anciennement Patatam, avait levé 12 millions d’EUR (des fonds Colam Impact, Creas Impacto et Quadia) pour soutenir son expansion, notamment dans l’ouverture de 2 entrepôts, l’un dans les Landes et l’autre dans le Nord. Basée à Hastingues (Landes), Rediv qui vendait en ligne dans son modèle originel, s’est recentrée du marché B2C vers le B2B, en collaborant avec de grandes enseignes comme Kiabi, Carrefour et La Redoute pour les aider dans la transition vers la vente de vêtements de seconde main. En 2021, l’entreprise a généré 15 millions d’EUR de CA avec une équipe de 160 salariés. L’entreprise a investi 5 millions d’EUR dans son deuxième entrepôt robotisé à Cambrai, équipé par Exotec et capable de traiter jusqu’à 3 millions de pièces de vêtements par mois. Ce développement visait à créer 400 emplois et à atteindre un chiffre d’affaires de 45 millions d’EUR en 2023. Le cofondateur Eric Gagnaire a quitté son poste de directeur général en 2022 tout en restant actionnaire. Cette transition intervient dans un contexte où l’entreprise affronte des défis majeurs, soulignant les difficultés rencontrées dans le secteur de la seconde main. Nankurunaisa (avec le temps tout se règle). La fintech suédoise KLARNA a reçu l’approbation pour offrir des produits de crédit et de paiement au Royaume-Uni. Toutefois, cette autorisation exclut les prêts « Achetez maintenant, payez plus tard » (BNPL). Reste que cette décision intervient alors que l’approbation temporaire de Klarna pour opérer au Royaume-Uni est sur le point d’expirer dans cinq semaines. Il faut juste s’armer de patience La Commission européenne prévoit d’accorder à Amazon une approbation antitrust inconditionnelle pour son acquisition d’iRobot, évaluée à 1,4 milliard de dollars. La Commission a fixé une date limite au 14 février pour cette décision. Cette approbation signifie que l’acquisition par Amazon peut se poursuivre sans que l’entreprise ait à répondre à des conditions spécifiques liées aux préoccupations antitrust. Tout fini par se savoir aussi. Valeo a intenté une action en justice contre Nvidia. Cette poursuite fait suite à un incident où un ingénieur de Nvidia, ancien employé de Valeo, a accidentellement partagé des données qu’il aurait dérobées à Valeo lors d’un appel vidéo entre les deux entreprises. Monnaie numérique, il y a ceux qui en parle et ceux qui font. La Corée du Sud prévoit de lancer un projet pilote de monnaie numérique au quatrième trimestre de 2024. Ceux du podcast en France en quête de rentabilité

Les PODCASTS de l’hexagone, malgré leur popularité croissante, font face à des défis de rentabilité. Clémentine Galey, avec son podcast « Bliss Stories », est l’une des exceptions, prévoyant un CA de 2 millions d’euros en 2023, le double de l’an dernier.

La part d’auditeurs français de podcasts natifs a augmenté de 32 % à 37 % en 1 an, selon le baromètre CSA-Havas Paris 2023. Malgré cette hausse d’audience, les gains restent précaires pour de nombreux studios. Les revenus des podcasts en France ont augmenté, passant de 14 millions d’euros en 2019 à 48 millions en 2021. La publicité pour les podcasts natifs est estimée à 70 millions d’euros en 2023, mais la rentabilité varie grandement, avec des coûts pour 1000 impressions allant de 12 à 120 euros.

Les investissements massifs de Spotify et Amazon dans le secteur, dépassant 730 millions d’euros pour Spotify, n’ont pas encore prouvé leur efficacité en termes de retour sur investissement. Face à ces défis, certains studios français explorent des modèles d’abonnement payant, cherchant ainsi une nouvelle voie pour la rentabilité dans le secteur du podcasting.

TOOLBOX la startup à suivre NAVAN

Navan est une solution tout-en-un qui simplifie la gestion des voyages d’affaires, des notes de frais et des cartes corporate. Les voyageurs et les travel managers gagnent en productivité grâce à un processus de réservation et de gestion des notes de frais simplifié, et les équipes Finance profitent d’une visibilité en temps réel et d’un contrôle accru sur les dépenses de l’entreprise.

Fondé en 2019, OBAT déploie une solution SaaS qui facilite la gestion et les démarches des professionnels du bâtiment. Elle couvre la relation client, le suivi chantier et son pilotage financier, la comptabilité et la gestion du personnel et des ressources humaines. Obat s’adresse aux entrepreneurs, artisans ou chefs d’entreprises du bâtiment. La startup vient de finaliser un tour de table de 12 millions d’euros notamment auprès de CREDIT MUTUEL INNOVATION

Quels projets pour le fonds 2050 ?

Le fonds d’investissement 2050 (porté par Marie Ekeland), géré par une fiducie développe un capital-risque avec une approche à long terme. Contrairement aux fonds classiques de 5 à 10 ans, 2050 opère un fonds régénératif. À partir de 2026, 2050 offrira une liquidité annuelle de 5 % sur sa valeur totale, plus 25 % des bénéfices de toute sortie, et, si nécessaire, une liquidité accélérée par la vente d’actions sur les marchés secondaires.

L’ambition de 2050 est d’atteindre un capital de 1 milliard d’EUR d’ici 2030, permettant des investissements annuels de 100 à 150 millions d’euros. Actuellement, le fonds gère 130 millions d’euros, avec l’objectif de séduire des investisseurs alignés sur une vision systémique et impact durable, plutôt que des retours à court terme.

Jusqu’à présent, 2050 a réalisé 10 investissements dans des domaines variés, incluant la plateforme de comptabilité carbone Sweep et la startup d’agriculture durable Omie, soutenant au total 10 entreprises en France, deux en Suède, une aux Pays-Bas et une aux États-Unis.

L’équipe de 2050, d’environ une douzaine de membres, comprend des acteurs clés comme Olivier Mathiot (PriceMinister). L’entreprise réinvestit aussi 50 % de ses intérêts dans la recherche et l’éducation, développant des outils comme des « playbooks d’alignement » pour startups et entreprises. Le premier de ces outils est un cours sur le changement climatique de l’Université Paris Dauphine.

Le développement d’ALIBABA ne fait pas les affaires de JACK MA

Le fondateur de la société, qui est désormais un investisseur dans de nombreux projets philanthropiques, esperait opérer un cession de 10 millions d’actions ce mois çi. La baisse de la valorisation d’ALIBABA de 22 milliards de dollars, suite à l’abandon de la filialisation de ses activités dans le cloud, le conduit à renoncer à cette opération qui serait reportée sine die.

Départ de MATHIEU LETOMBE de son poste de CEO de WITHINGS après 5 années à la tête de l’entreprise. Poste à pourvoir?

GODEFROY BEAUVALLET est nommé au conseil d’administration de l’Ecole polytechnique. Il est chef du service du conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies, président du conseil d’administration de l’AFNIC et Professeur invité à Télécom ParisTech, spécialisé en humanités numériques et en sciences de la gestion. Il est l’auteur de plusieurs livres et articles sur le lean management, la transformation numérique et l’innovation.

Le Président de la République envisage de renouveler le mandat de MARIE-LAURE DENIS à la présidence de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) pour 5 ans supplémentaires. Avant que cette reconduction soit officielle, la conseillère d’État doit être auditionnée par l’Assemblée nationale et le Sénat pour leur approbation.

SYLVAIN DUCKERS est promu au poste de Chief Technology Officer (CTO) chez Stellar Tech, plateforme SaaS de marketing d’influence de la société franco-belge Stellar. Il avait rejoint l’entreprise en tant que consultant Devops / Sysops en 2021 et succède à Arnaud Martens.

Broadcom, dirigé par Hock Tan, a finalisé l’acquisition de VMware pour 61 milliards de dollars, après avoir reçu l’approbation des autorités chinoises. Cette acquisition marque un tournant stratégique pour Broadcom, qui réorganise VMware en 4 divisions. Dans le cadre de cette réorganisation, RAGHU RAGHURAM, CEO de VMware depuis juin 2021, annonce son départ, tout en restant conseiller stratégique de Hock Tan.

KAREN WEBER est nommée directrice des médias et nouveaux médias du groupe La Poste, succédant à Olivier Roz. Auparavant, elle a occupé divers postes clés dans la communication, notamment à la Banque Postale et au groupe M6, avant de devenir responsable de la marque et de la communication chez Ma French Bank depuis 2018. Weber prendra ses fonctions début janvier 2024, avec un accent sur la responsabilité, la transparence et l’innovation dans la communication média du groupe.

PAULINE WIENER est sur le point d’intégrer le cabinet de Jean-Noël Barrot, ministre délégué au numérique sur le volet communication & presse. Elle est depuis juillet 2022, conseillère communication, presse et médias au cabinet de Carole Grandjean, Ministre déléguée à l’Enseignement et à la Formation professionnels. Pauline Wiener remplacerait SOPHIE LOUVANCOUR qui quitte son poste de conseillère presse et communication au cabinet du ministre délégué, le 27 novembre.

MARGAUX PELEN rejoint la société britannique QATALOG dans l’équipe Stratégie et opérations. Elle officiait auparavant CODE CONTROL, elle a également dirigé l’Entrepreneurship Center d’HEC.

Villa Blu by Robertet lance sa deuxième promotion pour soutenir l’industrialisation et la croissance des startups, après le succès de la première. Situé à Grasse, cet accélérateur a sélectionné cinq nouvelles entreprises parmi plus de cent candidatures. L’objectif est d’accélérer l’industrialisation des modèles économiques tout en mettant en avant le marché du naturel et le savoir-faire français. Les inscriptions pour la troisième promotion débutant en mars 2024 sont déjà ouvertes.

Lancement de la 7e édition du GRAND PRIX ACF AUTOTECH par l’Automobile Club de France et l’ESSEC Automobile Club

L’Automobile Club de France, en collaboration avec l’ESSEC Automobile Club, a officiellement lancé l’appel à projets pour la 7e édition du prestigieux GRAND PRIX ACF AUTOTECH. Ce concours invite les startups les plus innovantes du secteur automobile à présenter leurs projets.

