[SEED] 1 million d’euros pour la solution de gestion de patrimoine WEALTHCOME

La startup Wealthcome, spécialisée dans les solutions digitales pour les professionnels du patrimoine, annonce une levée de fonds d’un million d’euros auprès d’un groupe de business angels, dont font partie des investisseurs tels qu’Antoine Darcet, co-fondateur et ancien PDG de Nexeo, Alexandre Lacharme, fondateur de Lacharme Capital, Olivier Agnola, fondateur de HA Invest, Morgan Emmery, fondateur de Trinity Media Financing, et Techno’start, un fonds d’amorçage Tech.

Wealthcome, basée dans le Sud-Ouest de la France, a développé une solution sécurisée dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine, visant à automatiser et simplifier les aspects les plus laborieux de leur travail, tout en offrant une vision complète du client pour améliorer la relation et la prise de décision.

Selon une étude de Deloitte, le marché de l’investissement, du conseil financier et patrimonial représente plus de 20 milliards d’euros. Dans ce contexte favorable, Wealthcome se positionne pour répondre aux besoins des professionnels et des particuliers grâce à ses solutions clés en main conçues pour les nouveaux investisseurs natifs du numérique.

WealthcomePro, leur logiciel spécialement conçu pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), offre un outil numérique sécurisé qui automatise l’agrégation des données, les interactions avec les clients et les processus de conformité. Avec plus de 6 000 références, Wealthcome est déjà très présent dans la gestion et la mise à disposition des données patrimoniales.

La startup propose également une application intuitive pour les particuliers, permettant de suivre en temps réel l’évolution de leurs actifs, qu’il s’agisse d’épargne, d’assurance vie, de bourse, de cryptomonnaies, de SCPI, d’œuvres d’art, de montres, et bien d’autres.

Avec cette levée de fonds, Wealthcome prévoit d’accélérer son développement en intégrant de nouvelles API et classes d’actifs, en renforçant sa présence commerciale B2B, en internationalisant son équipe de développeurs d’applications et d’agrégation de données, en annonçant plusieurs partenariats stratégiques, et en développant de nouvelles stratégies d’acquisition. Actuellement, plus de 15 000 clients font déjà confiance à Wealthcome pour leurs besoins en gestion de patrimoine.