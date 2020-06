[DECODE Quantum] Rencontre avec Elham Kashefi, Directrice de Recherche au CNRS

En co-production avec Fanny Bouton et Olivier Ezratty, Decode Media vous propose Decode Quantum, une émission pour découvrir la révolution quantique au travers du témoignage des meilleurs experts internationaux dans le domaine.

Pour ce nouvel épisode, nous sommes allé à la rencontre d’Elahm Kashefi, Directrice de Recherche CNRS au laboratoire LIP6 de Paris-Sorbonne. Elahm est spécialisée dans les algorithmes quantiques et les télécommunications quantiques. Elle enseigne aussi à l’Université d’Edimbourg. Elle est l’inventrice de plusieurs procédés fondamentaux du calcul quantique comme le MBQC (measurement based quantum computing) et le blind computing (traitements quantiques distribués sécurisés). Elle est aussi cofondatrice de la startup Veriqloud qu’elle a cofondée avec Marc Kaplan et qui développe une solution logicielle de sécurisation quantique des télécommunications.

