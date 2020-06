Parce que la crise que nous traversons aura définitivement bouleversé les méthodes d’organisation, Ausy et la MAIF décryptent pour vous les impacts de cette crise sur l’externalisation d’un projet IT : démarrer une SQUAD Agile en télétravail. Frederick Jenck, Responsable Digital Factory du groupe MAIF, partagera avec vous son expérience sur les facteurs clés de succès d’une externalisation et répondra à vos questions. Dans ce webinar, découvrez comment la MAIF et Ausy ont fait pour : contribuer à la vélocité de la DIGITAL Factory MAIF par l’externalisation,

tisser les liens d’une équipe externalisée sans contacts présentiel possibles,

adapter l’alignement méthodologique avec des outils digitaux.

Ce webinar sera présenté par : Gwenn Lorec, Global Marketing & Sales Director chez AUSY Frederic Jenck, Responsable de la Digital Factory de la MAIF Marine André, Pre Sales Manager chez Ausy

[Webinar] Covid-19 & Agilité : comment la Digital Factory du groupe MAIF a réussi une externalisation IT

