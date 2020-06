[Webinar] La RSE participative : Comment s’engager concrètement dans l’économie positive

La prise de conscience par les entreprises de l’importance d’avoir une stratégie RSE solide aura été accélérée par la crise que nous venons de traverser. La RSE de conformité est à bout de souffle au sein des grandes organisations, et n’est qu’un épiphénomène pour les ETI et les TPE. La RSE de compensation subit les affres du greenwashing au motif qu’elle ne fait que donner bonne conscience sans investissement de long terme. Aujourd’hui les collaborateurs attendent davantage de leur employeur : ils veulent mieux comprendre la stratégie RSE de leur entreprise, ils veulent surtout en devenir les acteurs. L’engagement des collaborateurs devient un accélérateur de la transformation sociétale des organisations. Et vous-mêmes en tant qu’organisation, que vous soyez une entreprise, une collectivité territoriale ou une associations, vous avez également beaucoup à y gagner. Nous vous proposons pour ce troisième volet une table ronde bienveillante, qui fera la part belle à cette nouvelle RSE qui va être au cœur de la reprise et de la construction du monde d’après. Découvrez les 5 points clé d’une démarche de mise en place d’une RSE participative efficace : Les attentes des collaborateurs,

Les objectifs compatibles d’une orientation vers une économie positive

Les apports des technologies

La mobilisation des parties prenantes

La mise en place d’un engagement collaboratif pérenne

Ce webinar sera présenté par : Stéphane Champion, cofondateur et Chief Revenue Officer chez CitizenWave

