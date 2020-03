[DECODE RH] « Les startups arrêtent les recrutements en cours »

DECODE RH vous propose de rencontrer des DRH ou CEO pour découvrir les meilleurs outils et nouveaux usages qui transforment nos métiers et façonnent le «Future of Work».

Pour cette émission, nous avons reçu Jacques Froissant, CEO et fondateur d’Altaïde, société de conseil en recrutement​ ​et​ ​gestion des RH, qui est en première ligne pour observer l’évolution du marché de l’emploi au sein des startups durant cette crise sanitaire. Un mot d’ordre circule parmi les jeunes pousses : l’arrêt des recrutements. « Les startups arrêtent les recrutements en cours. Presque l’intégralité de nos missions ont été mises en stand by », reconnait Jacques Froissant, CEO et fondateur d’Altaïde.

La situation la plus problématique est lorsque le contrat de travail a été isgné juste avant le début de l’épidémie. « Il faut absolument parler avec le candidat, échanger avec lui. Les nouveaux salariés préfèrent être au chômage partiel plutôt que de subir une rupture de leur période d’essai. Ne pas les garder serait une erreur de management et d’image. Dans la mesure du possible, il faut les garder et les former », revendique Jacques Froissant.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Jacques Froissant, CEO d’Altaïde :

