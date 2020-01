Tencent et DST Global font main basse sur Qonto, la néobanque à destination des TPE et des travailleurs indépendants

Les fonds étrangers accélèrent leurs investissements dans les startups européennes, et bien entendu françaises. Après sa prise de participation lors d’un tour de table de 40 millions qu’il conduit dans le service de paiement en ligne Lydia, le géant chinois Tencent investit dans la néobanque à destination des TPE et travailleurs indépendants Qonto. Ce nouveau tour de 104 millions d’euros est accompagné par DST Global, le fonds dirigé par le Russe Yuri Borisovich Milner.

La néobanque revendique 65 000 comptes ouverts en France, Italie, Espagne et Allemagne, dont 18 000 ont créé leur entreprise avec Qonto. Côté transactions, le volume d’activité géré par Qonto aurait dépassé les 10 milliards d’euros en 2019.

Qonto a reçu le prix de l’entrepreneur du FrenchWeb 500 en 2018.

Alexandre Prot et Steve Anavi ont lancé Qonto mi-2016 après avoir fondé une première entreprise, Smokio, en 2013. Une expérience pendant laquelle les deux associés se sont sentis frustrés par les relations qu’ils entretenaient avec leur banque. En cause : les banques traditionnelles ne sont pas adaptées aux besoins des PME (gestion courante de l’entreprise, virements, prélèvements, gestion des cartes, comptabilité…) et font perdre du temps aux deux fondateurs. Après le rachat de Smokio, Alexandre Prot et Steve Anavi ont ainsi décidé de prendre en main la résolution de leurs problèmes et ont donc créé Qonto. Avec comme premier client eux-mêmes, la start-up promettait ainsi un produit simple et moderne, un service réactif, et une tarification claire et transparente.