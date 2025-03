DFNS, la cybersécurité crypto à l’épreuve des attaques, entre au classement WE INNOVATE 500 à la 39ᵉ place

Spécialisée dans la sécurisation des portefeuilles numériques via une technologie de cryptographie avancée, DFNS s’impose comme un acteur clé de l’infrastructure Web3. Fondée par Clarisse Hagège et Christopher Grilhault des Fontaines, la startup a su convaincre des acteurs majeurs du secteur financier avec son approche « Wallet-as-a-Service », reposant sur le Multi-Party Computation (MPC). Avec une architecture pensée pour éliminer les points de vulnérabilité et déjà adoptée par des clients comme Mt Pelerin ou Polymath, DFNS accélère son développement international. Félicitations aux équipes pour cette 39ᵉ place dans le classement WE INNOVATE 500 2025.

150 milliards de dollars évaporés. Depuis 2010, c’est le montant cumulé des pertes en bitcoins, volatilisés à travers des piratages de portefeuilles et des attaques sur les infrastructures numériques. En 2022, le cryptojacking a franchi un cap historique avec 139,3 millions d’attaques recensées, selon Sonicwall. Le seuil symbolique des 100 millions d’incidents annuels est désormais dépassé. La menace n’est plus marginale : elle est systémique.

Le marché de la sécurité crypto entre dans une nouvelle ère

À mesure que les usages se multiplient – paiements, custody, finance décentralisée, services B2B –, les vulnérabilités se déplacent et se renforcent. Les institutions financières, les fintechs, les banques et désormais les entreprises traditionnelles opérant sur la blockchain font face à une double exigence : sécuriser des actifs numériques devenus stratégiques, tout en maintenant une interopérabilité conforme aux régulations internationales (EU DORA, US FISMA). Le Wallet-as-a-Service (WaaS) s’impose comme une brique essentielle de cette infrastructure sécurisée.

DFNS : une technologie conçue pour résister à la compromission

C’est sur cette faille béante que DFNS, startup fondée par Christopher Grilhault des Fontaines et Clarisse Hagège, a décidé de frapper. Leur proposition : un service de création et de gestion de portefeuilles numériques, ultra-sécurisé, reposant sur le Multi-Party Computation (MPC). Cette technologie fragmente les clés privées en plusieurs parties, réparties sur différents environnements sécurisés. Plus de point unique de vulnérabilité, donc plus de surface d’attaque centralisée.

La solution SaaS de DFNS offre :

Une API multi-niveaux pour piloter à la fois des transferts simples et des opérations complexes sur contrats intelligents.

Des mécanismes de sauvegarde et de récupération sécurisés sans exposition des clés.

sans exposition des clés. Une authentification biométrique et passkey pour renforcer l’accessibilité sans sacrifier la sécurité.

Avec une disponibilité garantie à 99,95 % et une capacité de traitement de 10 signatures par seconde, DFNS allie résilience, scalabilité et conformité.

Une startup ancrée dans l’exécution

DFNS ne vend pas un rêve : elle livre un produit robuste, déjà déployé. Des acteurs comme Scrypt, Polymath, ou encore Mt Pelerin – la crypto banque suisse régulée – intègrent la solution dans leurs flux critiques. Sébastien Krafft, CTO de Mt Pelerin, résume : « DFNS fournit l’une des technologies les plus sûres et les plus faciles à intégrer. Leur réactivité face à nos besoins a été exemplaire. »

La startup se positionne comme le chaînon manquant entre les exigences de sécurité du Web3 et les standards d’exécution du Web2.

Série A : 15 millions d’euros pour industrialiser le modèle

DFNS vient de lever en décembre dernier 15 millions d’euros en série A. Un tour mené par WINTERMUTE VENTURES, avec la participation de WHITE STAR CAPITAL, SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP (SIG), SEMANTIC VENTURES, MOTIVE PARTNERS et MOTIER VENTURES. L’objectif : accélérer le développement international et renforcer les capacités d’engineering sur les couches critiques du produit.