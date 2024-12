DFNS lève 16 millions d’euros pour démocratiser l’accès à des portefeuilles crypto ultra-sécurisés

Depuis 2010, l’équivalent de 150 milliards de dollars en bitcoins a disparu, et les attaques contre les portefeuilles crypto continuent de croître de manière exponentielle. En 2022, les attaques de cryptojacking ont atteint un total record de 139,3 millions, dépassant pour la première fois les 100 millions d’incidents annuels selon Sonicwall.

Cette prolifération des menaces met en lumière la nécessité de solutions robustes pour protéger les actifs numériques. DFNS, une startup de cybersécurité, créé par Christopher Grilhault des Fontaines et Clarisse Hagège, répond à cette problématique avec une technologie innovante.

Au cœur de la solution DFNS se trouve une infrastructure technologique pensée pour répondre aux défis croissants de la sécurisation des actifs numériques. La startup exploite le MPC (Multi-Party Computation), une technologie avancée qui morcelle les clés d’accès en fragments distribués à travers plusieurs environnements sécurisés. Cette approche élimine le risque de compromission par un point unique de vulnérabilité, tout en garantissant une disponibilité et une flexibilité optimales.

DFNS offre une plateforme Wallet-as-a-Service (WaaS) qui permet aux fintechs et institutions financières de créer, intégrer et gérer des portefeuilles numériques multi-chaînes de manière simple et automatisée. Sa compatibilité avec les principales blockchains, couplée à un système de gestion granulaire des politiques de gouvernance, assure une interopérabilité et une conformité réglementaire aux normes comme l’EU DORA et l’US FISMA.

La sécurité est renforcée par des fonctionnalités telles que :

L’authentification biométrique et passkey : pour éviter les pertes de clés et protéger les accès utilisateurs.

: pour éviter les pertes de clés et protéger les accès utilisateurs. Des mécanismes de sauvegarde et de récupération sécurisés : permettant aux clients de restaurer leurs clés en cas d’incident, sans compromis sur la confidentialité.

: permettant aux clients de restaurer leurs clés en cas d’incident, sans compromis sur la confidentialité. Une API multi-niveaux : offrant à la fois simplicité pour les transferts standards et contrôle total pour les transactions complexes, comme les interactions avec des contrats intelligents.

Avec une disponibilité garantie à 99,95 % et des capacités de traitement atteignant 10 signatures par seconde, DFNS combine performance, stabilité et résilience. Ces atouts techniques font de la solution un outil performant pour les entreprises souhaitant sécuriser et gérer leurs actifs numériques tout en minimisant les risques et la complexité.

Le produit SaaS de DFNS est utilisé par des clients tels que Scrypt, Polymath, et Mt Pelerin, une crypto banque suisse agréée. Sébastien Krafft, CTO de Mt Pelerin, souligne : « DFNS fournit l’une des technologies les plus sûres et les plus faciles à intégrer. Leur réactivité face à nos besoins a été exemplaire. »

Une série A pour accélérer son développement international

DFNS vient de finaliser une levée de fonds de 15 millions d’euros lors d’une série A menée par un groupe d’investisseurs comprenant WINTERMUTE VENTURES, WHITE STAR CAPITAL, SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP (SIG), SEMANTIC VENTURES, MOTIVE PARTNERS, ou encore MOTIER VENTURES.