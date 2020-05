Cette semaine dans Silicon Carne je vous propose décoder l’explosion du commerce en ligne et se poser la question à qui profite le boom ?

Depuis que le coronavirus a obligé des millions de gens à rester chez eux, les consommateurs ont radicalement modifié leurs habitudes de consommation. Ce qu’ils achètent, et surtout quand et comment ils achètent a radicalement changé… Il semblerait que plus les gens restent longtemps à la maison et plus ils achètent en ligne. Le e-commerce est devenue la nouvelle norme et c’est à se demander si les consommateurs reviendront un jour dans un magasin.

Invité(e)s :

Xavier Vaucois, CEO de General Internet.

Alexandre Eruimy, CEO de Prestashop.

Olivier Bernasson, co-fondateur de Pecheur.com

Episode en partenariat avec :

General Internet est une société spécialiste du Big Data basée à Paris et à Cupertino. Avec ses clients, General Internet invente des nouveaux outils pour faire croître les revenus et les marges des entreprises du secteur du e-commerce et de la distribution en ligne.

Listen to « eCommerce vs COVID-19 » on Spreaker.

