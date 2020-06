EdTech: qui est Mathway, l’app qui résout les problèmes de maths, rachetée 100 millions de dollars

Mathway, une plateforme spécialisée dans la résolution de problèmes mathématiques, vient d’être rachetée par la startup EdTech Chegg pour environ 100 millions de dollars, dans le cadre d’une transaction « all-cash ». Mathway revendique des utilisateurs dans une centaine de pays et des recettes nettes de 13 millions de dollars pour l’année 2019. Chegg, qui propose notamment des locations de manuels scolaires en ligne et physiques ainsi que des cours particuliers en ligne entend ainsi diversifier son offre avec l’acquisition de la solution Mathway.

Lancé en 2002 par Frank Balcavage et Jake Kuehner, Mathway développe un solveur (logiciel mathématique) simple d’utilisation pour enseigner les mathématiques aux élèves de tous niveaux. En 2019, la plateforme a résolu plus de 1,3 milliard de problèmes mathématiques, allant de l’algèbre à la tribométrie en passant par le pré-calcul et les disciplines connexes. La solution de Mathway s’adresse aussi bien aux élèves qu’aux professeurs et parents, puisque la startup estime que seulement la moitié de ses utilisateurs sont des lycéens ou collégiens.

25 millions de données volées

« La maîtrise des mathématiques est un pilier fondamental et essentiel de l’apprentissage dans le monde entier », commente Nathan Schultz, président des services d’apprentissage de Chegg. « L’élève d’aujourd’hui comprend que la maîtrise des mathématiques est plus importante que jamais, et Mathway a construit un produit incroyable que les élèves adorent. L’intégration de Mathway dans la famille Chegg permettra d’élargir la couverture des sujets, les langues et la portée internationale ».

Dans le cadre de cette acquisition, Chegg pourrait fournir à Mathway une somme supplémentaire pouvant aller jusqu’à 15 millions de dollars au cours des trois prochaines années, en fonction des résultats obtenus. Mathway sort tout juste d’une période difficile après avoir été victime d’une cyberattaque en mai 2019. Plus de 25 millions d’e-mails et de mots de passe ont été volés. L’accès à plus de 200 millions de données d’utilisateurs aurait été vendu par le hacker.