À la rencontre d’Emma RECCO, Directrice Générale en charge de la stratégie de développement de IKEA France

« L’omnicanalité, ce n’est pas un objectif en soi, c’est plutôt un moyen, un moyen de satisfaire les clients. Et quand on le prend sous cet angle-là, on voit qu’il faut répondre aujourd’hui à une multitude de parcours clients différents. »

Quel est le modèle de la marque, qui compte aujourd’hui plus de 36 points de vente ?

Comment s’est matérialisée la stratégie omnicanale axée sur le web chez IKEA France ?

L’aspect RSE a-t ’il une place importante dans le développement de votre logistique omnicanale ?

Quels sont les projets de stratégie de développement d’IKEA France ?

Nous avons le plaisir de rencontrer Emma RECCO, Directrice Générale en charge de la stratégie de développement de IKEA France, l’entreprise suédoise spécialisée dans l’ameublement et la décoration. Au cours de ce podcast, Emma nous parlera du positionnement français de la marque mais aussi de sa stratégie omnicanale, thématique qu’elle incarne en tant que mentor pour l’édition 2023 du salon. Elle évoquera également les enjeux RSE et les projets de développement de la marque. Enfin, elle nous dira où elle puise ses sources d’inspiration.

