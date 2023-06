ORANGE BANK, GOOGLE vs ADALYTICS, TIKTOK, ENCROCHAT…

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

BREAKING NEWS:

ORANGE BANK pourrait recommander à ses clients de transférer leurs comptes faute d’acquéreur au prix attendu par Christel Heydemann. L’opérateur a déjà engagé plus d’un milliard d’euros dans le projet depuis sa création. De source proche du dossier, le transfert profiterait à BNP PARIBAS qui ne souhaite pas faire l’acquisition de la société mais juste rémunérer ORANGE pour chaque compte ouvert au sein de leur filiale en ligne HelloBank. Quant aux salariés, ils se verraient proposer un reclassement au sein du groupe, un appel à la grève a été lancé par l’intersyndicale ce jour.

Selon ADALYTICS , spécialisée dans l’analyse des publicités en ligne, environ 80% des placements de publicités vidéo de Google sur des sites tiers ne respectaient pas les normes promises par l’entreprise de 2020 à 2023. De nombreuses publicités video seraient diffusées sur le coté de l’écran de l’internaute, en lecture automatique, sans le son, et en répétition à l’infinie. Les campagnes de nombreuses marques auraient été concernées à l’instar du Parlement Européen, Sephora, Volkswagen, Lavazza, Siemens, Carrefour, ou encore Lacoste. Parmi les agences qui ont piloté des campagnes comptent Publicis, Dentsu, Omnicon, WPP, Havas, Jellyfish ou encore Horizon Media. GOOGLE conteste ces allégations rapportées par Patience Haggin du Wall Street Journal.

META vient d’activer un contrôle parental pour Messenger et Instagram Ces nouvelles fonctionnalités comprennent notamment la possibilité pour les parents de consulter les contacts de leurs enfants. Pour des raisons réglementaires, ces moyens de protection ne seraient disponibles qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

Dans les traces d’EYEKA? TIKTOK propose à ses membres comptant plus de 50 000 followers de créer des publicités video pour des marques et d’être rémunérés en fonction de leurs performances. Baptisé le TIKTOK Creative Challenge, l’opération a pour objectif de favoriser la rencontre entre une nouvelle génération de créateurs et les marques.

La police française et néerlandaise ont annoncé que 115 millions de communications ont été obtenues en piratant le chiffrement des téléphones proposés par une société néerlandaise . ENCROCHAT proposait un téléphone dépourvu de micro ainsi que de caméra. Ils étaient dotés d’une messagerie cryptée de bout à bout et le contenu du téléphone pouvait être effacé au moyen d’un panic pin. Commercialisée 1000 euros par téléphone, et 1500 euros d’abonnement par semestre, la solution a bien entendu rencontrée un vif succès dans les milieux criminels. Pour contrer des affaires de crime organisé, la gendarmerie nationale a mis en place le projet CERBERUS au sein duquel a été développé une solution d’écoute, dont toute divulgation d’éléments relatifs au dispositif technique est aujourd’hui réprimée par la loi française. Ce dispositif a permis l’écoute de 115 millions de conversations entre 60 000 utilisateurs et conduit à l’arrestation de 6558 suspects dans 123 pays. Rien qu’en France, CERBERUS a permis l’ouverture de 84 procédures et 165 interpellations.



[Seed] URBYN lève 2 millions d’euros auprès d’Asterion Ventures pour gérer les déchets des entreprises

REKA , une startup spécialisée dans la création de modèles d’IA sur mesure pour les entreprises, vient de boucler un financement de 58 millions de dollars, auprès de DST Global Partners et Radical Ventures. AUGMEDICS , une société spécialisée dans le développement d’un système de navigation en réalité augmentée approuvé par la FDA pour la chirurgie de la colonne vertébrale, vient de lever 82,5 millions de dollars lors de sa série D auprès de CPMG. Ce nouveau financement porte le financement total d’Augmedics à 148 millions de dollars. ANZU , une startup installée à Tel Aviv, et qui propose des outils publicitaires intégrés aux jeux sur mobile, PC et consoles, vient de lever 48 millions de dollars lors de sa série B auprès d’Emmis. Ce nouveau financement porte le financement total d’Anzu à 65 millions de dollars.



RING CAPITAL annonce le closing final de son fonds de Venture Capital impact, Ring Mission, à 66 millions d’euros et compte parmi ses souscripteurs le Fonds Européen d’Investissement (FEI) et la Fondation Visa.

Avec l’avènement des plateformes en ligne et l’accessibilité accrue des outils de création vidéo, de plus en plus de professionnels se tournent vers cette forme de communication dynamique pour atteindre leur public de manière efficace. Parmi les solutions phares disponibles sur le marché, 2Emotion déploie un outil innovant de création de contenus vidéo. Pour en parler, nous avons rencontré Nicolas Tralongo, co-fondateur et CEO de 2Emotion.

L’action d’ UNITY a augmenté de plus de 15% après que l’entreprise ait annoncé que sa boutique commercialiserait des « solutions d’IA » développées par des tiers, capables de générer des dialogues, des graphismes et bien plus encore pour les jeux. Selon PREQIN, les investissements dans l’IA aux États-Unis se sont élevés à 26,6 milliards de dollars au premier semestre 2023 contre seulement 4 milliards de dollars en Chine.



Laurence Le Bousse est promu au poste de Head of Office de la Cantine Numérique Arnaud Fouchet est nommé Responsable marketing France de Zunder Qubit Pharmaceuticals annonce la nomination de son cofondateur Matthieu Montes à l’Institut Universitaire de France



