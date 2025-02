Endométriose, Lyv Healthcare lève 2,6 millions d’euros pour imposer la e-santé dans la prise en charge des maladies chroniques féminines

L’endométriose touche 10 % des femmes en âge de procréer, soit 2,5 millions de personnes en France. Cette maladie chronique, qui provoque douleurs invalidantes, troubles de la fertilité et impacts psychologiques, reste encore mal diagnostiquée et insuffisamment prise en charge. Face à ce constat, Lyv Healthcare développe une Thérapie Digitale (DTx), un dispositif médical numérique permettant aux patientes de mieux gérer leurs symptômes. Lyv Endo est une application certifiée Dispositif Médical Numérique (DMN) CE de classe I, qui repose sur une approche multidisciplinaire, alignée avec les pratiques des centres experts. Conçue avec et pour les patientes, elle structure un programme personnalisé autour de cinq piliers : éducation, activité physique, nutrition, bien-être mental et accompagnement de la vie intime.

Les thérapies digitales, une nouvelle voie pour les maladies chroniques

La montée en puissance des Thérapies Digitales (DTx) ouvre de nouvelles perspectives pour la prise en charge des maladies chroniques. Le marché mondial des DTx est estimé à 9 milliards d’euros d’ici 2028, avec une adoption croissante dans des pathologies comme le diabète, les troubles psychiatriques ou les maladies cardiovasculaires.

L’enjeu principal réside dans la reconnaissance médicale et le remboursement de ces solutions. Aux États-Unis, la FDA a déjà approuvé plusieurs DTx comme alternatives thérapeutiques. En Europe, les dispositifs médicaux numériques peinent encore à être intégrés dans les systèmes de remboursement, freinant leur adoption à grande échelle. Lyv Healthcare veut changer cette dynamique en inscrivant Lyv Endo dans les dispositifs d’accès précoce comme PECAN (Prise En Charge Anticipée Numérique), première étape vers une prise en charge par la Sécurité Sociale.

La startup, fondée en 2021 par Hélène Antier, Chloé Bonnet et Maïa Alexaline, ambitionne de devenir un acteur de référence des DTx en Europe, dédiés à la santé des femmes. Pour accélérer son développement, Lyv Healthcare annonce une levée de fonds de 2,6 millions d’euros en Seed auprès de Mutuelles Impact, Investir&+, INCO Investissement et Abeille Impact Investing France, suivis de MGEN et de business angels.