Crown lève 2 millions d’euros pour automatiser les processus de gestion des achats

Le procurement est l’un des derniers bastions de l’entreprise à ne pas avoir pleinement bénéficié des avancées en intelligence artificielle et en automatisation. Excel, Outlook et des processus manuels restent les outils privilégiés pour gérer des budgets de plusieurs milliards d’euros. Face à ces inefficiences, Crown, startup basée à Paris, veut transformer la fonction achats avec une technologie basée sur les e-auctions et l’analyse prédictive des négociations.

Un secteur encore dominé par des processus manuels

Les professionnels du procurement gèrent des milliers de transactions par an, impliquant des fournisseurs aux stratégies de prix opaques et des cycles de négociation longs et inefficaces. Aujourd’hui, moins de 5 % des achats en B2B sont réalisés via des enchères électroniques, alors que ces outils permettent d’accélérer les transactions et d’introduire un cadre structuré.

Crown veut aller plus loin que les e-auctions classiques. Son ambition est de créer une suite d’outils intégrant l’intelligence artificielle pour optimiser l’ensemble du cycle d’achat :

Analyse pré-négociation : Identifier les catégories d’achats où une mise en concurrence est pertinente.

: Identifier les catégories d’achats où une mise en concurrence est pertinente. Automatisation des enchères : Définir le type d’enchère optimal et structurer les règles en fonction des historiques de prix et du comportement des fournisseurs.

: Définir le type d’enchère optimal et structurer les règles en fonction des historiques de prix et du comportement des fournisseurs. Post-négociation : Analyser les tendances de marché, détecter les stratégies de pricing des fournisseurs et anticiper les prochaines discussions.

Vers une nouvelle ère du procurement assisté par l’IA

L’objectif de Crown est clair : transformer la négociation en un processus structuré, équitable et mesurable. Contrairement aux pratiques historiques, où les enchères servaient essentiellement à réduire les prix, la startup mise sur la transparence et l’optimisation des décisions.

Son système permet aux acheteurs de visualiser en temps réel l’évolution des offres, d’anticiper les stratégies des fournisseurs et de conclure les transactions plus rapidement. Pour les fournisseurs, l’enjeu est également majeur : une meilleure lisibilité des critères d’attribution et des opportunités plus justes d’accéder aux marchés.

Pour structurer son projet, Crown vient de lever 2 millions d’euros en pré-seed. Le tour de table a été mené par Heartfelt, avec la participation de Kima Ventures, Backbone Ventures, Another.vc, Apok Invest, ZAS Ventures, Prequel VC et Bpifrance.

Crown a été fondée par Mykyta Voytenko, un expert reconnu dans le domaine des achats et de la supply chain. Né à Kyiv, en Ukraine, et aujourd’hui basé à Paris, il possède plus de 15 ans d’expérience dans la gestion des achats internationaux.

Avant de lancer Crown, il a dirigé des initiatives stratégiques pour des groupes de premier plan comme Nestlé, Engie et Sanofi, où il a supervisé plus de 300 enchères électroniques pour des grandes entreprises du secteur FMCG. Il enseigne également les stratégies d’achats à la KEDGE Business School, dans l’un des programmes les plus prestigieux d’Europe en la matière.