Outbrain, appellez moi désormais TEADS!

Avec la finalisation de l’acquisition de Teads par Outbrain, le nouvel ensemble prend une position majeure sur l’échiquier de l’adtech, cherchant à rivaliser avec les géants du secteur tels que Google et Facebook, ainsi que d’autres entreprises spécialisées comme Taboola et The Trade Desk.

L’union d’Outbrain et Teads crée une plateforme capable de toucher près de 2,2 milliards de consommateurs à travers le monde, et gérant des dépenses publicitaires combinées atteignant environ 1,7 milliard de dollars pour l’exercice 2024.

Outbrain apporte son moteur de recommandation basé sur l’intelligence artificielle, tandis que Teads offre son expertise en publicité vidéo engageante. Ensemble, ils disposent d’une technologie prédictive qui rivalise avec les capacités algorithmiques de Facebook et de Google, en offrant des optimisations en temps réel et des publicités ciblées. Le nouvel ensemble est bien positionné pour proposer des solutions publicitaires qui couvrent tout le spectre du funnel marketing, de la notoriété de la marque à la conversion.

Dans le cadre de la transaction, Outbrain a émis 43,75 millions d’actions ordinaires à Altice. Cette distribution d’actions fait partie du paiement de l’acquisition, qui inclut également 625 millions de dollars en espèces. Les actions émises valorisent une partie significative de l’accord, avec un montant basé sur le prix de clôture des actions d’Outbrain à la date spécifiée, offrant à Altice une participation substantielle dans l’entreprise combinée. Suite à cette transaction, Altice nommera deux des dix membres du conseil d’administration d’Outbrain

Le deal est valorisé environ 1 milliard de dollars. Altice avait fait l’acquisition de la start-up française créée par Pierre Chappaz pour 285 millions d’euros en 2017.