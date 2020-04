Est-ce que le monde tourne mal ?

Cette semaine je vous propose une réflexion politique, économique voir sociologique sur l’état de la planète face a la crise du Coronavirus. On se pose la question avec mes invités si le monde n’est pas tout simplement en train de devenir fou. Il faut dire que tout a changé en l’espace de quelques jours et un vent d’Apocalypse souffle un peu partout. On a l’impression qu’il n’y a plus que des mauvaises nouvelles et à l’incertitude s’ajoute désormais l’ennui. Quel projet de société nous réserve le futur ? De quoi sera fait demain ?

Invites :

Marc Verstaen – https://www.linkedin.com/in/marcverstaen/

Fred Neema – https://www.linkedin.com/in/fredericneema/

Frédéric Benqué – https://www.linkedin.com/in/frédéric-benqué-a27120

