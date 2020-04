[DIRECT] Spécial We Love Entrepreneurs avec André Loesekrug-PIetri, Juan Antonio Hernandez, Antoine Chabassol, Carlos Diaz et Jean-Luc Raymond

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter ! Le cap des 10 000 auditeurs a été franchi hier, nous vous remercions pour votre fidélité !

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Nous vous proposons de retrouver Carlos Diaz pour faire un point sur l’actualité dans la Silicon Valley.

Nouveau rendez-vous dans ce Good Morning FrenchWeb avec Jean-Luc Raymond, de FranceNum.gouv.fr, l’initiative nationale pour la transformation numérique des TPE-PME. Jean-Luc est rattaché à la direction générale des entreprises. Chaque jour, il va nous donner des bonnes vibes, des nouvelles positives de la sphère des entreprises. Avec un fil info continu sur « Comment le numérique peut aider votre entreprise » sur FranceNum.gouv.fr.

Nous avons également échangé avec André Loesekrug-PIetri, directeur de JEDI, une fondation européenne pour créer un écosystème technologique pour penser aux défis de demain. JEDI vient de lancer un nouveau challenge pour augmenter les chances de trouver un traitement thérapeutique contre le Covid-19. L’équipe gagnante peut remporter jusqu’à 2 millions d’euros.

Juan Antonio Hernandez, fondateur de Day One et Antoine Chabassol, fondateur de Label Box et de Qilibri, reviennent sur les étapes clés d’une restructuration réussie d’entreprise, tout particulièrement en période de crise.

Nous finirons l’émission avec We Love Entrepreneurs. De Paris à San Francisco, en passant par New York, nous avons interviewé plus d’une soixantaine d’acteurs de la scène Tech sur la question de l’entrepreneuriat. 35 heures d’interviews pour 52 minutes de concentré d’énergie et de créativité.

