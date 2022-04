Et si on vendait la Joconde ?

Et si on vendait la Joconde ? C’est la question que s’est posée Stéphane Distinguin, CEO de Fabernovel, lors du premier confinement au printemps 2020. Sa proposition, publiée dans la presse, a été reprise et commentée à travers le monde.

« Selon moi, cette question s’adresse aussi à la FrenchTech », explique Stéphane Distinguin. « Comment faire en sorte d’avoir une « classe créative »? Cette classe dont les entrepreneurs et startupeurs font partie, qui les rapproche des artistes et autres métiers qui ont trait à la création. Cette question de la Joconde pose celle de la création au sens large, et comment on arrive à garder ces symboles ».

Face aux critiques enflammées sur la vente de la Joconde, le CEO de Fabernovel s’interroge sur la manière dont notre patrimoine est utilisé et le retard du numérique dans ce domaine. « La question de la vente d’œuvres d’art est essentielle. Celle du numérique également. Les musées et collections publiques ne font pas cet effort d’être accessible numériquement ».

Retrouvez l’interview complète de Stéphane Distinguin, CEO de Fabernovel :