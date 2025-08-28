Été 2025 : les actus tech qu’il ne fallait pas manquer

De l’IA aux infrastructures, en passant par les télécoms, la cybersécurité ou encore l’énergie, l’été 2025 a été marqué par une série d’annonces qui redessinent les équilibres de l’écosystème numérique. En Europe, l’AI Act, salué comme un cadre pionnier, se heurte à une contestation croissante qui met en lumière les tensions entre régulation et innovation. Dans le même temps, la consolidation s’accélère, ainsi Artefact vise le statut de licorne dans le conseil en IA, Contentsquare renforce son portefeuille avec une nouvelle acquisition, et Lovable frappe fort avec une levée de fonds record. Outre-Atlantique, OpenAI et Meta ajustent leurs stratégies pour rester dans la course à l’AGI, entre diplomatie agressive à Washington et abandon possible de l’open source. Enfin, l’actualité a aussi été rythmée par la montée en puissance des projets de data centers privés, la fragilisation d’acteurs historiques comme Intel, ou encore une vague d’attaques cyber d’une ampleur inédite. Autant de signaux qui dessinent une rentrée placée sous le signe de la souveraineté, des capitaux massifs et d’une compétition mondiale toujours plus polarisée.

IA & DATA

Présenté comme le premier cadre mondial sur l’intelligence artificielle, l’AI Act est désormais contesté à l’approche de son application. Startups comme Mistral AI, grands groupes européens (Airbus, TotalEnergies, Siemens…) et plusieurs États membres demandent un gel, dénonçant un texte trop coûteux et juridiquement flou. L’absence de standards techniques avant 2026 oblige les entreprises à prouver seules leur conformité, avec un coût estimé à 200 000 € par an pour une startup. La Commission temporise avec des mesures d’accompagnement, mais maintient l’entrée en vigueur du texte, au risque de fragiliser l’écosystème européen et de décourager investissements et innovations.

Artefact en négociations pour une valorisation à plus d’un milliard d’euros

Le spécialiste français du conseil en IA et sciences des données, Artefact, est entré en négociations exclusives avec Cinven. L’opération valoriserait l’entreprise au-delà d’1 milliard d’euros, contre 328,9 millions d’euros lors de sa sortie de la cote en 2021. Fondée en 2014, Artefact compte 1 700 collaborateurs dans 25 pays et a réalisé sept acquisitions internationales en deux ans. La société vise 300 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025.

Contentsquare rachète Loris AI pour accélérer dans l’IA conversationnelle

La licorne française Contentsquare a racheté la start-up new-yorkaise Loris AI, spécialisée dans l’analyse de conversations clients (texte, voix, e-mail, chat). Cette neuvième acquisition renforce son offre d’agents IA et son positionnement sur le service client. Montant non communiqué.

La startup danoise Lovable, fondée en 2024, a bouclé une série A de 200 M$ menée par Accel. Valorisation : 1,8 Md$. Elle développe une plateforme d’IA générative pour automatiser la création de logiciels, concurrente de Replit ou GitHub Copilot.

1 dollar, le ticket d’entrée d’OpenAI pour Washington

OpenAI propose son ChatGPT Enterprise aux agences fédérales américaines pour 1 dollar symbolique par an et par agence, afin de renforcer ses liens avec l’administration Trump. L’offre inclut sécurité et confidentialité accrues. Elle s’inscrit dans la stratégie « OpenAI for Government » après un contrat de 200 millions de dollars signé avec le Pentagone en 2024.

Meta envisagerait de mettre fin à sa stratégie open source en IA en abandonnant Behemoth, son modèle de langage le plus avancé, au profit d’un développement fermé au sein du nouveau laboratoire Meta Superintelligence Labs, dirigé par Alexandr Wang (Scale AI). Cette réorientation marquerait une rupture avec la ligne défendue par Yann LeCun et répondrait aux craintes de voir des concurrents, comme la chinoise DeepSeek, tirer parti des travaux open source du groupe. Si Meta confirme ce virage, elle tournerait le dos à l’ouverture pour concentrer ses ressources sur la course à l’intelligence artificielle générale (AGI), au prix de tensions internes et d’un possible exode de chercheurs.

CLOUD & INFRASTRUCTURES

Meta signe un contrat de 10 milliards de dollars avec Google Cloud

Meta a conclu un accord pluriannuel avec Google Cloud, d’une valeur minimale de 10 milliards de dollars sur six ans, pour renforcer ses capacités IA via son modèle Llama. Première collaboration majeure des deux géants dans ce domaine.

EDF suspend la cession d’Exaion face aux enjeux de souveraineté numérique

EDF a officialisé le 11 août la cession de sa filiale Exaion à l’américain Mara Holdings (minage de bitcoin). Mais le ministère de l’Économie est intervenu le 25 août pour demander une réévaluation, jugeant le dossier stratégique. Trois scénarios sont désormais envisagés : conclure avec Mara, chercher un autre investisseur, ou conserver Exaion.

Stargate Norway : la première gigafactory IA européenne financée par OpenAI

En Norvège, à Kvandal près de Narvik, le projet Stargate Norway marque le lancement de la première gigafactory IA industrielle en Europe, hors du cadre institutionnel de l’UE. Porté par Nscale et Aker, il représente un investissement initial de 1 milliard de dollars, avec OpenAI comme premier client. La première phase prévoit 230 MW de capacité, extensible à 520 MW, et l’installation de 100 000 GPU Nvidia H100 d’ici fin 2026. Contrairement aux projets EuroHPC financés par Bruxelles, Stargate repose exclusivement sur des fonds privés, offrant une exécution rapide et une capacité largement supérieure aux initiatives publiques annoncées à ce jour.

TÉLÉCOMS

SFR obtient la validation de son plan de sauvegarde

Le tribunal de commerce de Paris a validé le plan de sauvegarde de SFR, permettant une réduction massive de la dette d’Altice France (24,1 Md€). 45 % du capital convertis en actions détenues par les créanciers, tout en maintenant le contrôle de Patrick Drahi.

Bouygues Telecom et SFR en passe de céder Infracos

Bouygues Telecom et SFR sont en négociations exclusives pour céder 100 % d’Infracos (3 700 sites radios). L’opération, avec Phoenix Tower International, devrait réduire la dette de Bouygues Telecom de 300 à 350 M€.

CYBERSÉCURITÉ

Multiplication des cyberattaques en France

Auchan, le Muséum national d’Histoire naturelle, Alltricks et plusieurs opérateurs télécoms (Free, Bouygues, SFR) ont subi des attaques. Les hackers ont ciblé 19,2 M d’utilisateurs de Free, 6,4 M de Bouygues et 3,5 M de SFR. Air France-KLM et Google figurent aussi parmi les victimes, attaquées par la coalition « Scattered Spider », « ShinyHunters » et « Lapsus$ ».

TECH & INTERNET

Sans doute l’info clé de cet été, Figma a réalisé une entrée record au Nasdaq avec un bond de 250 % le premier jour, soit la plus forte progression jamais enregistrée pour une IPO américaine supérieure à 1 Md$. Cette envolée a toutefois fait perdre plus de 3,5 milliards de dollars de valeur potentielle à l’entreprise et à ses actionnaires, en raison d’un prix d’introduction fixé à 33 $ l’action pour séduire des investisseurs institutionnels de long terme. Après un repli de 27,4 % à 88,60 $, la société affiche encore une valorisation de plus de 50 milliards de dollars, plus de deux fois et demie son prix d’IPO.

La société milanaise Bending Spoons (Evernote, WeTransfer, Remini) a sécurisé plus de 500 millions d’euros de dette, menée par J.P. Morgan avec BNP Paribas et Crédit Agricole CIB. Déjà valorisée 2,2 Md€, elle prépare une IPO après ses rachats de Brightcove et MileIQ.

Booking attaqué par 10 000 hôteliers européens

Des hôteliers européens engagent une action collective contre Booking à Amsterdam, dénonçant ses clauses de parité tarifaire. Soutenus par Hotrec et l’UMIH, ils réclament plusieurs centaines de millions d’euros. Booking conteste.

AOL débranche ses derniers modems

AOL mettra fin à son service d’accès Internet par modem, encore utilisé par 163 000 foyers en Amérique du Nord. Symbole de la fin d’une époque pour l’ex-star du web.

SEMI-CONDUCTEURS & HARDWARE

Intel, symbole d’un géant fragilisé

Intel a supprimé 20 % de ses effectifs et accumule les pertes face à Nvidia, TSMC et AMD. Washington a injecté 2 Md$ via SoftBank et pris 10 % du capital pour sauver ce pilier stratégique.

Trump réconcilie Apple et Samsung autour d’un contrat stratégique

Apple confie à Samsung la production d’un capteur d’image 3D pour l’iPhone 18 (2026). Fabriqué au Texas, le contrat met fin au monopole de Sony et s’inscrit dans un plan de 100 Md$ d’Apple aux États-Unis. Samsung renforce ainsi sa présence américaine, évitant les taxes de Trump.

ÉNERGIE & MOBILITÉ

Lors du sommet franco-britannique sur l’IA à l’Imperial College, Emmanuel Macron a affirmé que la compétitivité européenne en intelligence artificielle dépend directement d’une énergie pilotable, bas carbone et compétitive, plaçant le nucléaire au cœur de la stratégie française. Alors que l’UE accuse un retard sur les infrastructures de calcul, le président a rappelé que la France avait exporté 90 TWh en 2024 grâce à son parc nucléaire. Il a annoncé la construction d’AI factories alimentées par une énergie maîtrisée, tout en alertant sur les freins liés au foncier et aux retards du programme nucléaire. Une vision qui relie désormais compute, énergie et capital comme piliers de l’autonomie stratégique européenne.

Electra sécurise un prêt vert de 433 million d’euros pour accélérer son déploiement

Electra, déjà présente dans 9 pays avec 3 000 points de charge, signe un financement durable de 433 M€ auprès d’un pool bancaire incluant ING, Société Générale et Bpifrance. Objectif : 2 200 stations et 15 000 points de charge d’ici 2030.

La fin de la rente carbone pour Musk

Tesla voit fondre ses revenus liés à la vente de crédits CO₂, passés de 11 Md$ cumulés depuis 2019 à seulement 440 M$ au T2 2025, deux fois moins qu’un an plus tôt. Ce recul menace significativement la rentabilité du constructeur.

Lyten reprend les actifs de Northvolt

La start-up américaine Lyten rachète les sites de production et R&D européens de Northvolt, en faillite depuis mars 2025. Valorisation actuelle : 625 M$. Le défi reste de relancer la gigafactory suédoise après 750 M€ d’investissements perdus.

DEFENSE TECH

Fondée en 2024, Harmattan AI s’impose comme un nouvel acteur de la défense tech française avec une croissance fulgurante. En juin 2025, la startup a remporté un marché de la DGA pour fournir 1 000 micro-drones du combattant à l’armée de Terre, livrables dès octobre, avant de signer un second contrat avec un gouvernement de l’OTAN. Elle développe parallèlement le GOBI, un intercepteur autonome destiné à neutraliser les munitions rôdeuses, illustrant une nouvelle génération de systèmes software-defined centrés sur l’IA embarquée. Soutenue par Atlantic Labs, Kima Ventures et W Ventures, Harmattan AI se distingue par un passage accéléré du concept à la production en moins de deux ans.

FISCALITÉ & POLITIQUE TECH

One Big Beautiful Bill : la réforme fiscale qui relocalise la R&D aux États-Unis

La réforme fiscale portée par Donald Trump permet la déduction immédiate des dépenses R&D sur le sol américain. Résultat : hausse de 15 à 20 % de la demande de développeurs locaux et un gain estimé à 200 M$ pour Booz Allen Hamilton.

ENTREPRISE

SAP a annoncé l’acquisition de SmartRecruiters, éditeur spécialisé dans le recrutement et son assistant IA Winston. Déjà utilisé par plus de 4 000 clients dans 120 pays, dont Visa, LinkedIn, Red Bull ou Bosch, l’outil viendra compléter SuccessFactors, longtemps critiqué pour sa lourdeur. Objectif : transformer la suite RH en plateforme proactive couvrant l’ensemble du cycle de recrutement, de la détection des talents à leur intégration.

La liquidation de Monster Europe est désormais inévitable, après l’arrêt du soutien financier de ses actionnaires Randstad (49 %) et Apollo (51 %). En France, plus de 200 salariés sont concernés par la fermeture, sans dispositif de reclassement malgré un accord d’entreprise signé sous l’égide de Randstad, valide jusqu’en 2027. Les représentants du personnel dénoncent le refus de l’ex-propriétaire d’assumer ses engagements sociaux, tandis que plusieurs millions ont été versés aux cadres dirigeants. Cette affaire relance le débat sur la responsabilité des actionnaires et le rôle de l’État dans la prise en charge sociale des restructurations.

Le tribunal de commerce de Paris a placé le 27 mai 2025 KOMODOR STUDIOS, maison mère de Dogami, en redressement judiciaire. Selon nos informations, la seule offre de reprise provient de PyratzLabs, startup studio cofondateur du projet en 2021, qui propose de racheter les actifs pour 25 000 euros, incluant la propriété intellectuelle, les stocks et une filiale suisse disposant de 62 000 francs suisses. Dogami, soutenue par Ubisoft, Animoca Brands et The Sandbox, avait levé près de 15 millions d’euros pour développer son “petaverse” NFT, mais n’a pas résisté à l’effondrement du marché Web3 et à l’échec du modèle “play-to-earn”. L’avenir du projet reste incertain alors que PyratzLabs, lui-même déficitaire, cherche à sauver la marque et ses IP.

La fintech Silvr, fondée en 2020 par Nima Karimi et Grégory Tappero, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de Nanterre après sa déclaration de cessation de paiement du 11 juin. Spécialisée dans le financement des entreprises du retail et du SaaS, elle revendique une centaine de clients et s’était développée en Allemagne via l’acquisition d’Uplift1 et un partenariat avec Yareto. Malgré plus de 200 M€ de financements réalisés en 2024, Silvr n’a pas résisté au ralentissement du marché. Depuis sa création, elle avait levé 21 M€ auprès de XAnge, Otium, Bpifrance, Eurazeo, ISAI et plusieurs business angels.