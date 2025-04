Evals marketing : benchmarker ses assets avec des modèles IA

Dans l’univers produit, les Evals sont devenus une pratique standard : ils permettent de tester les capacités précises d’un modèle d’IA sur des tâches ciblées. Mais dans le champ du marketing, cette logique reste encore marginale. Pourtant, à l’ère où les assets (textes, visuels, vidéos, prompts) sont générés, modifiés, testés et diffusés à grande vitesse, les marketers ont besoin de repères objectifs. Les Evals représentent une méthode robuste pour mesurer la qualité, l’impact ou la cohérence des productions marketing — au-delà de la simple performance a posteriori.

Un Eval est un test standardisé soumis à un modèle pour mesurer sa capacité à répondre à un objectif spécifique. Appliqué au marketing, cela revient à poser une question simple : cet asset est-il bon ?

Mais “bon” n’est plus défini par un score CTR isolé, mais par une série de critères analysables en amont :

Ces dimensions, autrefois laissées à la subjectivité des équipes, peuvent aujourd’hui être partiellement objectivées par les modèles eux-mêmes, à condition de leur fournir des Evals bien conçus.

Permet de tester si un contenu respecte la grammaire de marque.

Prompt : “Tu es un expert brand manager. Évalue ce texte selon les valeurs et le ton de marque suivant : [brief de marque]. Donne une note sur 10 et explique pourquoi.”