Feedae lève 1,6 million d’euros pour analyser 100 % des conversations clients

Face à l’explosion des canaux de communication et à la montée en puissance des agents conversationnels automatisés, les entreprises peinent à garder une lecture claire de la qualité réelle de leurs interactions clients. Moins de 1 % des conversations sont analysées aujourd’hui, alors que ces données recèlent un potentiel stratégique considérable. C’est précisément ce verrou que Feedae entend faire sauter.

Basée à La Rochelle, la jeune pousse développe une plateforme d’intelligence artificielle qui analyse en temps réel les conversations entre clients et conseillers, qu’ils soient humains ou automatisés. Objectif : évaluer objectivement la qualité des échanges et fournir aux directions commerciales, produits ou marketing des recommandations directement activables. En cinq mois, plus de vingt entreprises – dans l’éducation, l’énergie, le BPO ou encore l’e-commerce – se sont déjà appuyées sur sa technologie pour transformer chaque interaction en source de performance.

Derrière Feedae, une équipe rompue aux enjeux opérationnels des centres de contacts. Le CEO Sylvain De Ly, ex-dirigeant de Juritravail, s’est entouré de profils complémentaires issus de MyBestPro, LeanTI ou encore Doctolib, avec une ambition claire : faire de Feedae un standard industriel. Leur vision repose sur un constat implacable : dans un univers où la donnée explose, les entreprises ne peuvent plus piloter à l’intuition. Il leur faut une architecture fiable, capable de transformer la voix du client en levier de compétitivité.

Feedae annonce aujourd’hui une levée de fonds de 1,6 million d’euros menée par IRDI Capital Investissement, accompagnée de plusieurs business angels dont Patrick Amiel (321), Alain Mevellec (Sellsy) et Alexandre Ricardo (ex-Meilleurtaux.com). Ce financement permettra à la startup de renforcer ses équipes commerciales, d’accélérer le développement de ses modèles d’analyse vocale et écrite, et de structurer un véritable Operating System de la performance client.