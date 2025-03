Les GPU d’OpenAI fondent sous les requêtes / ParcourSup pose les mauvaises questions / Argil vous clone

Trop de Ghibli tue le GPU : OpenAI freine la génération d’images

Face à l’explosion des requêtes d’images « style Ghibli » sur ChatGPT, OpenAI a annoncé une limitation temporaire de son générateur visuel. « Nos GPU fondent », a déclaré Sam Altman sur X, précisant que l’équipe travaille à résoudre ce problème. Le 1er avril est bien demain.

Apple prépare une IA médicale pour transformer son offre santé

Apple finalise un projet stratégique baptisé « Mulberry » : une refonte de son application Santé, enrichie d’un agent conversationnel dopé à l’IA, entraîné par des médecins internes et externes. Objectif : fournir des recommandations personnalisées sur la nutrition, le sommeil, la santé mentale ou cardiovasculaire. Le lancement est envisagé dès 2025.

Clearlake Capital met la main sur Dun & Bradstreet pour 4,1 milliards de dollars

Le fonds d’investissement Clearlake Capital va racheter Dun & Bradstreet pour 4,1 milliards de dollars, soit 9,15 dollars par action. L’opération valorise l’entreprise à 7,7 milliards en incluant la dette. C’est la deuxième fois en sept ans que le spécialiste des données financières, fondé dans les années 1840, quitte la cote. Un « go-shop period » de 30 jours s’ouvre pour permettre d’éventuelles offres concurrentes.

Argil vous clone pour créer des vidéos multilingues : une entrée remarquée dans le WE INNOVATE 500

Cybermenaces 2024 : vers une menace plus diffuse, plus sociale, plus ciblée

Le rapport 2024 de Cybermalveillance.gouv.fr confirme une transformation profonde de la cybermalveillance. Si l’hameçonnage reste la première menace avec 1,9 million de consultations et 64 000 demandes d’assistance (+22 %), ses déclinaisons se multiplient : faux conseillers bancaires, infractions fictives, colis inexistants, deepfakes ou SMS “Coucou Maman/Papa”. Les violations de données atteignent un niveau inédit, avec +82 % de demandes d’assistance (12 400 cas), alimentées par les fuites massives touchant Free, France Travail, la FFF ou Viamedis.

Le piratage de compte reste une menace significative (+42 %, 35 000 demandes), utilisé pour propager d’autres attaques comme la fraude au virement ou l’usurpation d’identité. Les fraudes au faux conseiller bancaire et les escroqueries au faux support technique s’ancrent durablement, représentant à elles deux près de 27 000 demandes.

Phénomène marquant : la sextorsion explose (+924 %), désormais massivement dirigée vers les jeunes sur les réseaux sociaux. Le cyberharcèlement, longtemps cantonné à la sphère privée, gagne le monde professionnel avec +566 % de signalements dans les entreprises et +533 % dans les collectivités. Si les rançongiciels marquent une accalmie (-13 %), leur niveau reste élevé et leurs cibles toujours majoritairement professionnelles.

En toile de fond, l’ingénierie sociale progresse : les cybercriminels exploitent des prétextes de plus en plus crédibles et contextualisés, réduisant la frontière entre manipulation psychologique et intrusion technique. Le rapport alerte sur l’accessibilité croissante des outils malveillants et la banalisation des attaques à faible technicité. La menace se fragmente, se socialise et s’automatise.

Tomorro lève 25 millions d’euros pour industrialiser la gestion contractuelle par l’IA

