QUI VEUT ETRE MON ASSOCIE? Qui sont les investisseurs les plus actifs? / SORA veut améliorer l’usage des bureaux / Les startups françaises brillent au Hello Tomorrow Global Challenge

QUI VEUT ETRE MON ASSOCIE? Qui sont les investisseurs les plus actifs?

Alors que reprend la saison 4 de QUI VEUT ETRE MON ASSOCIE avec un nouveau casting emmené cette année par Tony Parker avec une première émission qui fait un record d’audience avec près de 2 millions de téléspectateurs, nous nous sommes prêté au jeu d’évaluer les personnalités ayant le plus investis depuis le lancement du programme.

Ainsi sur la base du déclaratif lors des émissions, Eric LARCHEVEQUE arriverait en tête avec 2 900 000 euros investis, Marc SIMONCINI comptabiliserait 1 500 000 euros suivi de près par Anthony BOURBON avec 1 400 000 euros et enfin Isabelle ANDRE qui aurait investi près de 1 000 000 euros.

Les startups françaises brillent au Hello Tomorrow Global Challenge

HELLO TOMORROW a annoncé les finalistes de la 9e édition Global Challenge, mettant en lumière des startups françaises innovantes dans le domaine de la deep tech parmi 4000 start up participantes. Parmi les 70 jeunes pousses sélectionnées pour leurs innovations technologiques et leur impact positif, 10 startups françaises se démarquent : ION-X : développant une nouvelle forme de propulsion pour petits satellites grâce à un propulseur électrospray à liquide ionique, INHEART : créant un jumeau numérique du cœur assisté par l’intelligence artificielle pour guider les ablations par imagerie, ROBEAUTE : développant un microrobot pour des thérapies novatrices dans des zones difficiles d’accès du corps, HSL TECHNOLOGIES, offrant une solution innovante pour le transport et le stockage de l’hydrogène, traité comme un liquide conventionnel, MORFO, restaurateur d’écosystèmes forestiers natifs et résilients grâce à l’apprentissage automatique, la vision par ordinateur et l’ingénierie forestière, ALT BIOTECH, ouvrant de nouvelles voies pour la bioproduction, GUATECS, produisant des produits dérivés du latex naturel de la plante de guayule, plus résistants, doux et non allergène, INSPECK, améliorant les bioprocédés grâce à des capteurs optiques à micropuce pour un suivi en temps réel, ORAK, exploitant des avatars de tumeurs combinant données biologiques et cliniques pour identifier et optimiser de nouveaux traitements contre le cancer, WHITELAB GENOMICS, utilisant l’IA pour accélérer et réduire les risques des thérapies géniques et cellulaires.

Les 70 startups pitcheront lors du Hello Tomorrow Global Summit, les 21 et 22 mars à Paris, évènement mondial qui réunit 3000 acteurs scientifiques et économiques de la deep tech.

La French Tech IA et Deep Tech en force à Davos

Plusieurs start ups françaises ont accompagné le chef de l’Etat ce mercredi dans son déplacement au 54ᵉ Forum économique mondial à Davos (Suisse) aux côté de grandes entreprises françaises du CAC 40 dont les dirigeants Patrick Pouyanné (TotalEnergies), Bernard Charlès (Dassault Systèmes) et Pascal Tricoire (Schneider Electric), Benoît Potier (Air Liquide), Catherine McGregor (Engie) et Sabrina Soussan (Suez).

Sans surprise, c’est la thématique IA qui se taille la part du lion de cette représentation startups hexagonales avec : Florian Bressand de MISTRAL AI et Gabriel Hubert de DUST (IA générative), Alex Combessie de GISKARD (plateforme d’assurance qualité collaborative et open source pour les modèles d’IA), Nikolaos Paragios de THERAPANACEA (IA, imagerie médicale et mathématiques avancées pour l’accès aux traitements contre le cancer) et David Del Bourgo de WHITELAB GENOMICS (plateforme d’IA afin d’accélérer le développement des thérapies génomiques, basées sur l’ADN et l’ARN).

Pour l’aéronautique et le spatial, ont été invités Jean-Christophe Lambert d’ASCENDANCE FLIGHT TECHNOLOGIES (aéronef hybride à décollage et atterrissage vertical) et Philippe Gautier d’HEMERIA (systèmes spatiaux miniaturisés).

En deep tech, on compte la présence de Clément Galic de UNSEENLABS (identification de signaux radiofréquences), Georges-Olivier Reymond de PASQAL et Marion Pierfitte de QUBIT PHARMACEUTICALS (pour le quantique), Benoît Lemaignan de VERKOR (batteries électriques) et Mathieu Lefebvre de WAGA ENERGY (biométhane).

Pour la thématique sécurité, des représentants de 2 entreprises en devenir : Cosimo Prete de CRIME SCIENCE TECHNOLOGY (sécurisation des documents d’identité et les billets de banque) et Jacques de La Rivière de GATEWATCHER (cybersécurité, détection d’intrusions et de menaces avancées sur le réseau) ont fait partie du voyage.

Ce mercredi, BUSINESS FRANCE a organisé à Davos la soirée « Make it iconic », reprenant le slogan de la campagne gouvernementale visant à promouvoir l’économie française à l’international. L’événement a vu la participation de 2 personnalités Tech de la campagne : Yann Le Cun de Meta et Fanny Moizant de Vestiaire Collective.

Altman et Nadella discutent de l’IA à Davos

Lors du forum de Davos, une discussion sur l’IA a eu lieu sur scène entre SAM ALTMAN, PDG d’OPENAI, et SATYA NADELLA, PDG de MICROSOFT. Altman a souligné l’importance de l’IA pour l’avenir, affirmant qu’elle pourrait être aussi révolutionnaire que l’électricité. Nadella, quant à lui, a insisté sur l’importance de l’éthique et de la gouvernance dans le développement de l’IA. Il a évoqué la responsabilité des entreprises dans la mise en place de cadres réglementaires pour guider l’utilisation éthique de cette technologie.

Cette conversation a mis en lumière les potentiels et les défis de l’IA, et son impact sur l’économie et la société. Les 2 dirigeants ont également discuté de la collaboration entre OpenAI et Microsoft, soulignant l’importance des partenariats stratégiques dans le domaine de l’IA.

L’IA au cœur des préoccupations du NRF 2024

Le NRF 2024 (National Retail Federation show), grand-messe professionnelle du commerce et e-commerce qui s’est tenu du 14 au 16 janvier au Jacob K. Javits Center de New York City, a réuni 40 000 participants, avec cette année, l’IA et l’IA générative qui ont captivé l’attention, s’imposant comme des thématiques essentielles pour résoudre les problèmes des marques et des détaillants. Dans le secteur, l’IA est un sujet prioritaire, intégré dans toutes les technologies utilisées.

Les entreprises augmentent leurs investissements dans l’IA, avec des solutions omniprésentes sur le salon. L’accent est mis sur l’amélioration de l’expérience client et l’individualisation des services. Par exemple, Samir Desai d’Abercrombie & Fitch évoque l’IA comme un moyen d’enrichir les descriptions de produits et d’offrir des recommandations personnalisées.

L’évènement a également abordé l’impact de l’IA sur les employés. Des outils comme les chatbots améliorent les connaissances des employés en magasin et facilitent la formation. Toutefois, l’adoption de ces technologies par les collaborateurs reste cruciale. Enfin, les experts soulignent l’importance d’une bonne gestion des données pour le succès des solutions basées sur l’IA. Avec l’évolution rapide de l’IA, les entreprises qui n’expérimentent pas risquent de passer à côté d’opportunités significatives d’augmenter leurs revenus et d’améliorer leur efficacité.

