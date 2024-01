Rupture conventionnelle collective chez META FRANCE / Papercorn et ZIRPicorn chassent les licornes du paysage / CREALO, HEEX, KILN, PHOSPHO, les levées de fonds à ne pas manquer

BREAKING NEWS:

Meta France réduit ses effectifs : 88 départs prévus

Dans le sillage des licenciements chez Google, Microsoft et Amazon Web Services, META FRANCE (Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp) annonce la suppression de 94 postes sur 358. Ce plan de départs, qui concerne environ un quart de ses effectifs dans l’Hexagone, ne touchera pas les équipes de recherche en intelligence artificielle à Paris.

Les départs envisagés, résultant de démissions volontaires, de réaffectations et d’évolutions de carrière, sont finalement limités à 88, suite à des départs spontanés durant les négociations. Le Comité social et économique (CSE) a validé cette rupture conventionnelle collective après des discussions entamées en mai 2023. Meta n’a pas commenté ces informations.

Cyberdéfense : la France pourrait se doter d’un ordinateur quantique

ANNE LE HÉNANFF et FRÉDÉRIC MATHIEU, députés, ont présenté, le 17 janvier, à leurs collègues de l’Assemblée nationale, 35 recommandations pour la cybersécurité militaire, mettant l’accent sur la souveraineté et l’indépendance technologique de la France et de l’UE. Le rapport d’information initié en mars 2023 via une mission flash, encourage l’utilisation limitée des systèmes d’armement étrangers et des services de géants numériques américains, tout en prônant la migration vers des clouds souverains français certifiés SecNumCloud.

Le rapport suggère également d’étudier l’adoption d’un ordinateur quantique pour l’armée française, envisageant un partenariat européen si nécessaire, pour rivaliser avec les avancées américaines et chinoises dans ce domaine. Il est également conseillé de fixer des critères clairs de cybersécurité aux entreprises de défense.

22 % des Français ont déjà utilisé l’IA au travail

Se servir d’outils d’intelligence artificielle comme ChatGPT progresse dans le monde professionnel, avec 22 % des salariés indiquant les utiliser au travail, contre 14 % il y a 5 ans. Surprenant, 55 % de ces usagers le font sans informer leur hiérarchie. C’est le principal enseignement d’une étude IFOP/Flashs pour Learnthings auprès d’un échantillon représentatif de la population française. Malgré cette tendance, seulement 10 % des salariés ont reçu une formation en IA, et 27 % aimeraient en bénéficier. Toutefois, une majorité (63 %) ne souhaite pas être formée à l’IA pour des raisons professionnelles.

Les perceptions des salariés sur l’IA évoluent également. En 2018, 46 % pensaient que l’IA améliorerait leurs performances au travail, un chiffre qui a chuté à 29 %. De même, 35 % voient désormais l’IA comme un atout pour leur bien-être, contre 41 % il y a 6 ans. Les craintes liées à l’IA sont également importantes : 68 % des salariés expriment des inquiétudes, notamment concernant l’emploi, avec 56 % percevant l’IA comme un danger pour leurs postes. 4 salariés sur 10 estiment qu’une IA pourrait effectuer l’essentiel de leur travail à l’avenir, et 27 % pensent que ce transfert pourrait se produire dans les dix prochaines années.

Marie-Laure Denis en route pour être reconduite à la présidence de la CNIL

La haute-fonctionnaire a reçu un avis favorable pour la présidence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) par l’Assemblée nationale et le Sénat le 17 janvier. Son bilan met en lumière la gestion des grands dossiers tels que le RGPD, la crise du Covid et la supervision de 31 textes de loi. La CNIL a réussi à traiter plus de plaintes qu’elle n’en a reçu en 2023, une première en plus de 10 ans, avec un nombre de mises en demeure et de sanctions triplé.

Pour son prochain mandat, Denis a fixé plusieurs priorités, notamment la régulation de l’IA en conformité avec le RGPD et l’accompagnement de projets IA dans les services publics. Elle a ainsi déclaré : « La CNIL ne doit pas empêcher l’éventuel développement d’un ChatGPT français. » La protection de la vie privée face à la vidéosurveillance augmentée et la protection des enfants et adolescents dans l’espace numérique sont aussi au cœur de ses objectifs. Elle entend renforcer le dialogue avec les pouvoirs publics et le terrain, notamment les élus, pour enrichir les interactions de la CNIL.

Chaque utilisateur de Facebook possiblement surveillé par des milliers d’entreprises

Selon une nouvelle étude de Consumer Reports, l’association de référence de consommateurs aux États-Unis avec The Mark Up révèle l’emploi des données partagées sur FACEBOOK avec 186 892 entreprises partageant les données de 709 volontaires sur Facebook. En moyenne, chaque participant a vu ses données partagées par 2230 entreprises, certaines atteignant plus de 7000 sociétés. Cette étude a exploré le suivi « serveur à serveur », normalement caché, où les données personnelles sont transférées des serveurs d’une entreprise à ceux de Meta, en plus du suivi plus visible par le biais des pixels de suivi de Meta sur les sites Web. Bien que l’échantillon ne soit pas représentatif de la population américaine, cette étude fournit un aperçu rare de la collecte et de l’agrégation d’informations personnelles en ligne. Elle indique que 96 % des données des individu ont été partagées par le courtier de données LiveRamp.

Parmi les entreprises partageant des activités en ligne avec Facebook figurent des détaillants US bien connus comme Home Depot, Walmart et Macy’s, ainsi que des entreprises de reporting de crédit et de données consommateurs comme Experian et Neustar de TransUnion, en plus d’Amazon, Etsy et PayPal. L’étude met aussi en lumière des problèmes avec les outils de transparence de Meta, notamment l’identité floue de nombreux fournisseurs de données et la possibilité pour les entreprises de services publicitaires d’ignorer les demandes de désinscription. Les données examinées comprennent des informations sur les activités en dehors des plateformes de Meta, y compris des interactions avec des marques dans le monde réel.

