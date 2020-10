Formation des collaborateurs: comment éviter «l’obsolescence programmée de la connaissance»?

Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec et la rédaction de FrenchWeb.fr pour découvrir les meilleures pratiques et innovations en matière de transformation numérique.

85% des métiers de 2030 n’existent pas aujourd’hui. Dans cette optique, le besoin en formation des collaborateurs n’a jamais été aussi fort pour acquérir des compétences leur permettant de s’adapter à l’ère numérique.

Pourtant, l’essentiel des compétences gagnées en formation sont perdues dès la première année par les salariés des entreprises. Parmi les acteurs qui forment ces collaborateurs, Rise Up mise sur le «blended learning», un mode de formation combinant participation présentielle et virtuelle. Arnaud Blachon, co-fondateur et CEO de Rise Up, nous livre son regard sur l’évolution du marché de la formation des collaborateurs et ses perspectives de développement à l’heure de la crise du coronavirus.

Nous retrouvons ensuite la startup Hollo. Il s’agit d’un jeune challengeur dans le secteur des solutions RH. Officiellement lancée cet été, l’entreprise mise sur l’intelligence artificielle et conversationnelle pour préqualifier automatiquement les candidats et automatiser la communication tout au long du cycle de vie des potentiels futurs collaborateurs. Pour en parler, nous avons échangé avec Thomas Moussafer, le CEO.

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Apple Podcast, Spotify, Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à contacter: redaction@decode.media