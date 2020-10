[Livre Blanc] Oui.sncf, mabanque.bnpparibas… la nouvelle tendance des extensions internet personnalisées

1 Français sur 2 considère que les informations sur les réseaux sociaux ne sont pas fiables* et un tiers déclare renseigner des informations erronées dans les formulaires en ligne**.

La sécurité et la confiance sont clés pour motiver toute forme d’engagement avec une marque et occupent une place essentielle dans l’expérience client.

Alors que les utilisateurs perçoivent de plus en plus les limites des grandes plateformes, une url personnalisée en « .marque » (de www.voyages-sncf.com à www.oui.sncf par exemple) est un levier pour renforcer sa marque auprès de ses clients et prospects. Les contenus, informations et services d’une marque sont immédiatement identifiables et perçus comme un espace numérique de référence.

Une extension personnalisée est ainsi l’occasion pour une marque d’investir un territoire numérique authentique, qu’elle maîtrise de A à Z, et de soutenir une stratégie digitale ambitieuse qui fera durablement la différence.

*http://connectedlife.tnsglobal.com/fr.php

**https://usbeketrica.com/article/deux-tiers-francais-preoccupes-donnees-personnelles



Créée en 1997, l’Afnic est une association à but non lucratif. Désignée par l’État pour gérer les 3,6 millions de noms de domaine en .fr, elle en assure la promotion auprès des entrepreneurs et des particuliers. L’Afnic se positionne également comme fournisseur de solutions techniques et de services de registre : elle accompagne ainsi 13 nouveaux domaines internet dont le .paris, le .bzh, le .leclerc ou encore le .sncf.

