France 2030 abonde de 4,5 millions d’euros GLEAMER, qui a levé 36 millions d’euros depuis sa création.

Gleamer, acteur mondial de l’intelligence artificielle appliquée à l’imagerie médicale, s’impose comme une référence dans la santé numérique. Fondée en 2017, l’entreprise parisienne a conçu le Gleamer Copilot®, une suite d’outils d’IA déployée dans 2 000 établissements à travers 40 pays. Ces solutions, telles que BoneView pour les lésions traumatiques ou BreastView pour les mammographies, ont déjà permis de traiter plus de 30 millions d’examens par an. En France, elles sont adoptées par 65 % des CHU, renforçant l’impact de l’innovation technologique nationale.

Avec son nouveau projet OncoView, la société ambitionne de révolutionner l’imagerie oncologique. Ce module d’IA est conçu pour assister les radiologues dans la détection, la mesure et le suivi des lésions cancéreuses, en ciblant notamment les localisations métastatiques pulmonaires et osseuses. Gleamer vise ainsi à réduire les erreurs diagnostiques, améliorer l’efficacité des traitements et poser les bases d’une médecine personnalisée. « D’ici dix ans, l’intelligence artificielle sera incontournable dans l’interprétation des examens de radiologie », affirme Christian Allouche, cofondateur et CEO de Gleamer.

L’approche de Gleamer repose sur une collaboration étroite avec des établissements de santé français, des partenaires industriels et une équipe R&D spécialisée en IA et données cliniques. En combinant expertise locale et rayonnement international, l’entreprise contribue à positionner la France comme un acteur clé dans la santé numérique. Ses solutions, validées par plus de 25 publications scientifiques, témoignent d’une reconnaissance mondiale pour leur fiabilité et leur efficacité.

Sélectionné dans le cadre du programme France 2030, Gleamer bénéficiera d’un cofinancement de 4,5 millions d’euros pour le développement d’OncoView. Au total, 18 millions d’euros seront investis sur cinq ans dans ce projet, qui marque une étape majeure dans la diversification des outils de l’entreprise. Depuis sa création, Gleamer a levé 36 millions d’euros auprès de Supernova Invest, XAnge, Elaia, Heal Capital et Bpifrance, illustrant l’attractivité de sa vision technologique auprès des investisseurs.