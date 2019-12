Free adopte la solution de credit-as-a-payment Younited Business Solutions

Microsoft intègre les startups au cœur de sa proposition de valeur et leur propose un accompagnement adapté à leurs besoins à travers le programme Microsoft for Startups. Son objectif est d’aider les startups à grandir, créer et étendre leur réseau en les accompagnant dans une démarche de partenariat.

Ce programme accorde jusqu’à 120 000 dollars de crédits cloud Azure, un accompagnement technique, de la visibilité, mais aussi et surtout l’opportunité d’un véritable partenariat avec Microsoft pour profiter de son écosystème et ainsi toucher de nouveaux clients et de nouveaux marchés. Il s’agit pour Microsoft de mettre la puissance de son écosystème de partenaires et de clients au service du développement des startups.

Younited Business Solutions est une marque dédiée au B2B de Younited Credit, plateforme européenne de crédit en ligne. Les technologies Microsoft et du cloud Azure permettent à cette scale-up de mettre à disposition sa plateforme à des partenaires qui souhaitent lancer ou moderniser une activité de crédit, ou utiliser les crédits comme moyen de paiement innovant.

« Grâce au cloud Azure de Microsoft, notre offre B2B est capable de traiter de gros volumes et d’accompagner nos partenaires en France et dans leur développement international. Ce partenariat avec Microsoft nous apporte aussi la connexion à l’écosystème de clients Microsoft, ce qui est un atout pour notre approche B2B » Geoffroy Guigou, Co-fondateur de Younited Crédit

Retrouvez le témoignage de Xavier Niel, fondateur d’Iliad Free et Geoffroy Guigou, Co-fondateur de Younited Credit sur le déploiement de Younited Business Solutions:

Plus d’informations sur l’offre Younited Business Solutions : https://business.younited-credit.com/

Plus d’informations sur l’accompagnement de Microsoft auprès des startups https://experiences.microsoft.fr/categorie/business/segment/start-up/