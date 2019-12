Recrutement: Student Pop rachète la plateforme de Merito pour renforcer son offre dans le retail

Student Pop, spécialisé dans la recherche de job étudiant, annonce le rachat de la plateforme de recrutement développée par Merito, spécialisée dans le retail.

Lancé en 2016 par Marion Oliveira, Pierre Maury et Edouard Baudry, Merito a pour objectif de secourir les marques lorsque des recrutements en urgence sont nécéssaires. La startup compte des clients comme Petit Bateau, Hermès ou encore Guérin. La startup ne disparaît pas complètement. Elle se transforme pour devenir Laponi et propose désormais aux magasins de combler leurs besoins en main-d’œuvre en faisant appel aux autres collaborateurs du réseau.

Lancement de Student Work

L’acquisition de la plateforme de Merito, qui compte 50 000 étudiants inscrits, doit permettre à Student Pop de développer son offre initiale. Fondé en 2016 par Estelle Anglès, Damien Angeli, Ouriel Darmon et Mickaël Monsang, Student Pop propose avant tout des missions ponctuelles aux étudiants, selon leur profil et leurs centres d’intérêt. Dans le cadre de ce rachat, la startup développe sa nouvelle offre baptisée Student Work qui s’étend à des contrats plus longs, en CDD et CDI à temps partiels pour les étudiants et qui doit lui permettre de renforcer sa position dans le retail.

«L’union de Student Pop et Merito est parfaitement complémentaire et assoit notre position sur le marché du job étudiant. Cette nouvelle offre nous permet de répondre à une demande forte de nos clients et de nos étudiants, souhaitant contractualiser en direct sur des interventions longue durée», commente Ouriel Darmon, co-fondateur de Student Pop.

La startup parisienne revendique 100 000 étudiants inscrits sur sa plateforme et plus de 150 000 missions réalisées. Cette acquisition sera effective à partir du 1er janvier 2020 et s’inscrit dans la stratégie d’expansion de Student Pop puisqu’elle fait suite à une levée de 3 millions d’euros en décembre 2018 et au rachat du jobboard ProStudent en 2017.