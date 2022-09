FrenchTech Talents : À la rencontre de Sophie Cahen, l’ingénieure à la tête de Ganymed Robotics

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Ingénieure de formation, Sophie Cahen a fondé en 2018 Ganymed Robotics, une startup déployant un robot chirurgical dédié à l’orthopédie. Diplômée d’un Masters Degree in Engineering à CentraleSupélec, elle travaille dans de nombreux domaines d’activité avant d’entamer un MBA Candidate à l’INSEAD (Institut européen d’administration des affaires) en 2016, qui lui permet d’aborder le monde de la création d’entreprise avec plus de confiance.

« Lorsque j’ai créé l’entreprise, j’étais toute seule à être opérationnelle », nous raconte Sophie Cahen. « Il a fallu recruter des gens, lever des fonds, me former sur le métier et le secteur, diriger une équipe de R&D… Aujourd’hui nous avons évolué. Mon rôle est maintenant d’apporter la vision, le financement et essentiellement d’être la garante d’une certaine culture d’entreprise, qui vise à ce que les gens qui travaillent chez nous en soient heureux et fiers. »

C’est ce parcours qui a fini par la pousser, par hasard, à se lancer dans le secteur périlleux de la santé. Un challenge qu’elle a pourtant souhaité relever après sa rencontre avec des chirurgiens et des experts de la robotique. « La santé, c’est un peu un hasard », nous confirme la CEO de Ganymed Robotics. « J’ai eu la chance de rencontrer des chirurgiens qui avaient envie de monter le projet, et j’avais de mon côté l’envie de revenir à mes premières amours : la technique et l’ingénierie. »

« Être une entreprise performante, sans écraser l’humain »

Avec Ganymed Robotics, l’entrepreneuse entend apporter sa contribution à la société (en démocratisant l’accès à des soins chirurgicaux de qualité) dans sa mission comme en interne. « L’une de mes ambitions en tant que CEO est de démontrer que l’on peut être une entreprise performante, ‘successful’, sans écraser l’humain, mais au contraire en leur permettant d’exprimer leur génie individuel et leur personnalité ».

« En tant que citoyen, qu’individu et peut-être a fortiori en tant que chef d’entreprise, nous avons un peu plus de pouvoir et de responsabilité. Au niveau de l’entreprise, l’une des ambitions du projet est de démocratiser l’accès à des soins chirurgicaux de qualité. » En effet, Ganymed Robotics échange avec des chaînes d’hôpitaux, en Inde notamment, afin de résoudre un problème urgent : comment opérer massivement plus de personnes avec un niveau de qualité constant. « C’est une contribution à la société dont nous sommes fiers », souligne la cheffe d’entreprise.

« En tant que collectif, on se pose très souvent la question de ce que nous voulons vivre ensemble, comment est-ce qu’on peut contribuer par exemple à l’égalité des chances lors du recrutement, s’inquiéter de notre empreinte carbone, etc. » Pour rappel, la startup a réalisé en juillet dernier une série B de 21 millions d’euros afin d’accélérer son expansion en France et à l’international.

Retrouvez notre interview, au sein des locaux de Ganymed Robotics :