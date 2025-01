FRENCHWEB 2025, qui sont les entreprises de la tech française qui recrutent le plus ?

Les entreprises qui recrutent dans la French Tech en 2025 : plus de 510 000 emplois recensés

Malgré un contexte économique au ralenti, les acteurs de la French Tech et des secteurs de l’innovation poursuivent leur dynamique de création d’emplois. En 2024, les entreprises du secteur regroupaient plus de 510 000 emplois, en légère hausse par rapport aux 488 860 recensés fin 2023, selon un panel de plus de 1500 sociétés analysées par notre partenaire WE-INNOVATE.EU. Ce panel inclut startups, PME, ETI et grands groupes, couvrant des secteurs variés comme l’agriculture, le spatial, le quantique, les biotech ou encore l’e-commerce.

25 entreprises en tête du recrutement

Les entreprises les plus actives cette année incluent Dassault Systèmes, Believe, Ecovadis, Qonto, OVHcloud et Exotec. Ces organisations figurent parmi les leaders grâce à leur capacité à offrir des opportunités diversifiées dans des secteurs comme l’IT, les fintechs, et les greentechs. Les 25 entreprises en tête, listées dans cette édition, recrutent dans des fonctions variées, des métiers techniques aux postes plus traditionnels adaptés aux besoins des entreprises innovantes.

Top Recruteurs 2025 # Logo Nom de l’entreprise URL des carrières 1 DASSAULT SYSTEMES https://www.3ds.com/fr/careers/jobs 2 BELIEVE https://careers.believe.com/fr/ 3 ECOVADIS https://ecovadis.com/careers/ 4 QONTO https://qonto.com/fr/careers 5 OVHCLOUD https://careers.ovhcloud.com/ 6 EXOTEC https://www.exotec.com/fr/carrieres/ 7 PHOTOROOM https://www.photoroom.com/company 8 VERKOR https://verkor.com/nos-offres 9 PIGMENT https://www.pigment.com/fr/carrieres 10 DOCTOLIB https://careers.doctolib.fr/ 11 VOYAGE PRIVE https://www.people-voyage-prive.com/offers/ 12 PAPERNEST https://careers.papernest.com/ 13 PENNYLANE https://www.pennylane.com/fr/carrieres 14 HOMA GAMES https://www.homagames.com/careers 15 BREVO https://www.brevo.com/careers/ 16 ALAN https://alan.com/en/careers 17 WEEZEVENT https://weezevent.com/fr/nous-rejoindre/ 18 HELLOWORK https://carrieres.hellowork-group.com/ 19 MISTRAL.AI https://jobs.lever.co/mistral 20 DOCAPOSTE https://www.docaposte.com/nous-rejoindre 21 SWAN https://swanio.teamtailor.com/jobs 22 BACKMARKET https://jobs.backmarket.com/ 23 PASQAL https://careers.pasqal.com/fr/jobs 24 BLABLACAR https://jobs.blablacar.com/ 25 MALT https://careers.malt.com/

Les PME, moteur principal de la création d’emploi

En 2024, les entreprises comptant entre 100 et 250 collaborateurs représentent le premier moteur de recrutement dans la French Tech. Elles sont suivies par les grandes entreprises de plus de 1 000 salariés, qui enregistrent également une forte croissance en termes de volume de recrutement. Les sociétés de taille intermédiaire (500 à 1 000 collaborateurs) continuent également de jouer un rôle important dans la création d’emplois.

Répartition par secteur

Les secteurs les plus représentés sont l’IT (24 %), suivi du gaming (11 %), du martech (9 %) et des fintechs (8 %). La greentech, bien que représentant seulement 2 %, émerge comme un domaine stratégique . Les secteurs plus traditionnels, comme l’agriculture (1 %) ou la santé (6 %), bénéficient également d’une traction importante du fait de leur digitalisation et d’innovation de rupture.

Une série sectorielle en préparation

FRENCHWEB.FR dévoilera tout au long du 1er semestre des classements sectoriels pour identifier les entreprises recrutant le plus dans des domaines spécifiques tels que l’agriculture, la santé et le marketing, etc. Ces publications mettront en avant les dynamiques d’emploi propres à chaque secteur et les entreprises qui recrutent dans ces domaines.

LE FW500 devient FRENCHWEB 2025

C’est sur un nouveau périmètre que sera établi le nouveau millesimme du FW500 qui devient à cette occasion le FRENCHWEB 2025. Vous pouvez vérifier la présence de votre société dans la base des startups européennes WE-INNOVATE.EU