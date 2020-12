[FrenchWeb Day Sales] L’importance de la data dans le cycle de vente

Les entreprises ont à leur disposition une grande quantité de données qui sont peu exploitées. À l’heure où les outils digitaux sont en plein essor, la data accumulée devient un véritable levier d’optimisation de la fonction commerciale.

Chalom Malka, Directeur Sales Southern Europe chez Aircall, abordera lors de ce webinar les enjeux et l’importance de l’utilisation de la data dans le cycle de vente, tout en adoptant une approche “customer centric”.

Online Form – [FrenchWeb Day Sales] Inscriptions-171220

