FW WEEKENDER: LYDIA, FRENCHWEB 500, STARTUPS…

↗ On l’a vu et revu sous toutes les coutures, la 8eme édition du FRENCHWEB 500, le classement des startups et scale up françaises (vous avez déjà noté un petit changement) sortira le 16 octobre prochain. Cela a été plus long que prévu, mais nous y sommes arrivés. Beaucoup de sorties, beaucoup d’entrées, et surtout une belle cartographie de notre écosystème à découvrir dans une petite dizaine de jours.

↗ Nouveauté à découvrir sur FRENCHWEB.FR, nos amis de CHALLENGES avaient vendu la mèche il y a quelques semaines, nous avons lancé STARTUPS.FRENCHWEB.FR, un nouveau site en anglais à destination des acteurs internationaux qui s’intéressent à l’écosystème tech français, avec une sélection des meilleures startups françaises et des cartographies sectorielles. Un outil déjà utilisé par de nombreux VC et structures d’accompagnement partenaires pour spotter des opportunités en France.

↗ Il est aussi temps d’officialiser l’arrivée de FRENCHWEB.FR à STATION F, si vous étiez à la soirée HUGGING FACE cette semaine, vous n’avez pas pu louper notre logo qui s’affiche désormais dans la zone SHARE. Merci à Roxanne VARZA et ses équipes pour l’accueil chaleureux qu’ils nous ont réservé.

LYDIA REDISTRIBUE QUAND LES BANQUES SE GARDENT LE BOUT DE GRAS

LYDIA vient de verser les premiers intérêts à ses utilisateurs détenant un compte chez eux, jusqu’à 2% d’intérêts bruts annuel. Ainsi les primes du mois d’août se sont étalées de 10 centimes à plus de 150 euros, annonce Cyril CHICHE le co fondateur de LYDIA. Une manière de rendre du pouvoir d’achat à un moment où les français en manquent, et un signal fort aux banques traditionnelles qui ne rémunèrent pas, pour la grande majorité d’entre elles, les comptes courants malgré la legislation française qui les y autorise depuis mars 2005 et la hausse des taux d’intérêts véritable manne pour les banques qui préfèrent garder ce bout de gras pour elles.…

BEAUMANOIR continue sa modernisation à coup d’acquisitions

Le groupe malouin BEAUMANOIR, qui a fait l’acquisition du site de vente de chaussures SARENZA l’an dernier, reprend l’entrepôt assurant la logistique de la marque. Situé à Réau, en Seine-et-Marne, ce centre opérationnel de 19 500 m², jusqu’à présent sous la gestion de GXO Logistics, est équipé de 23 robots et a la capacité de traiter jusqu’à 20 000 commandes par jour.

10 MILLIONS POUR LE SUPER CALCULATEUR DE XAVIER NIEL, IL RESTE 190 A INVESTIR

Nabuchodonosor 2023, affectueusement surnommé Nabu par le service de presse de SCALEWAY, est le dernier supercalculateur d’Intelligence Artificielle (IA) dévoilé par la filiale du Groupe iliad. Nabu est conçu pour offrir une puissance de calcul qui permet de traiter des volumes massifs de données à des vitesses nécessaires pour les opérations d’IA et de machine learning. Pour ce faire Nabu est équipé de 127 systèmes NVIDIA DGX H100 (intégrant 1016 GPU NVIDIA H100 Tensor Core). Selon nos informations, le cout en carte NVIDIA pour alimenter une telle machine avoisinerait les 4 millions d’euros. Le cout total d’un tel supercalculateur, hors exploitation, s’approcherait des 10 millions d’euros.

LA, IL VA FALLOIR BEAUCOUP PLUS QUE 200 MILLIONS

De son coté OPENAI explore la possibilité de créer ses propres puces IA et aurait identifié une cible d’acquisition. Pour Sam Altman, le président d’OpenAI, l’acquisition de davantage de puces IA est une priorité absolue pour la startup.

LA TAXE GAFA REDRESSE LES COMPTES D’ADEVINTA (LE BON COIN)

LE BON COIN, et son propriétaire norvégien, ADEVINTA, viennent de faire l’objet d’un redressement fiscal de 39 millions d’euros en raison de la « taxe Gafa », axée sur les géants du numérique, selon les informations de L’Informé. Bien que contestée par Adevinta, une provision de 39 millions d’euros avait été établie, incluant 31 millions de manière rétroactive pour 2019-2021, et un paiement « de bonne foi » de 11 millions pour 2022 a déjà été effectué. Malgré cette perte nette de 54 millions d’euros au troisième trimestre 2022, largement plombée par ce redressement, la société norvégienne prévoit une croissance à deux chiffres et une amélioration des marges pour 2023.

DESCENTE DE POLICE CHEZ UBISOFT

Dans le cadre d’une enquète menée depuis 1 an par la Brigade de répression de la délinquance contre la personne de Paris, cinq anciens cadres dirigeants d’UBISOFT, y compris un ancien directeur créatif et un vice-président des services éditoriaux et créatifs, ont été arrêtés. L’affaire est instruite par le parquet de Bobigny. L’arrestation survient dans le contexte d’une industrie du jeu vidéo en lutte avec des questions persistantes concernant la culture de travail et le harcèlement sexuel.

APRES LE PODCAST, L’AUDIOBOOK, NOUVELLE MARTINGALE DES PLATEFORMES DE STREAMING?

Offensive de SPOTIFY dans l’audiobook. Le géant du streaming audio, commence à proposer à ses abonnés Premium 15 heures de streaming d’audiobooks par mois, avec un accès à plus de 150 000 titres. Ce nouveau service sera disponible en premier lieu au Royaume-Uni et en Australie, avant d’être déployé aux États-Unis cet hiver

DES CHIFFRES QUI EN DISENT LONG SUR L’AVENIR

Selon les données gouvernementales chinoises, TEMU et SHEIN sont les locomotives de la balance du commerce extérieur chinois, contribuant significativement à la croissance des exportations du eCommerce qui s’élève à près de 20% au 1er semestre 2023, alors que le reste des exportations est en chute libre.

ENTREPOT DES LEGENDES:

Le service de renseignement belge révèle surveiller activement le principal hub logistique d’ALIBABA en Europe, situé à l’aéroport cargo de Liège, dans un contexte de détection de « possible espionnage ».

OBSOLESCENCE PROGRAMMEE:

GOOGLE s’engage à fournir sept années de mises à jour pour le système d’exploitation et la sécurité de ses nouveaux modèles, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro (contre 5 et 3 ans actuellement)

FRENCHWEB VC:

Lors de la cloture de BIG, la grande messe de la BPI qui se tenait hier à Bercy, le Ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire a souhaité levé 12 milliards d’euros au travers de l’initiative TIBI d’ici 2030, afin de financer 10 fois plus d’entreprises qu’actuellement.

S’il y a chiffre qui lui est d’actualité, ce sont le nombre de fonds d’investissement qui se pressent au portillon, ils seraient une centaine de VC à vouloir grimper dans le train TIBI 2, et dont les candidatures sont actuellement à l’étude, pour rejoindre les 67 sociétés d’investissement précédement homologués.

Pour rappel, le premier volet de l’initiative Tibi avait permis de mobiliser, entre 2020 et 2022, 6 milliards d’euros des investisseurs institutionnels sur deux poches de financement : le late stage non coté, et la global tech cotée. Le deuxième volet de l’initiative voit l’ajout d’une troisième poche de financement : l’early stage non coté.

L’interview à ne pas manquer: Géraldine Le Meur, Partner & Lead Investment Practice @ FrenchFounders

FRENCHWEB MARKETS:

Depuis décembre 2020, 28 entreprises coté en bourse du secteur tech ont été acquises, avec une nette accélération puisque 10 de ces acquisitions ont eu lieu depuis novembre 2022. Les entreprises cibles, affichant une croissance YoY médiane de 19% et des revenus proches du milliard de dollars, ont été vendues pour un prix médian de 6,3 milliards de dollars, principalement à des firmes de capital-investissement.

Thoma Bravo se distingue en réalisant 7 de ces acquisitions. Bien que la rentabilité ne soit pas un critère clé (marge EBITDA médiane de -2%), la taille et la croissance stable semblent être des atouts majeurs pour les acquéreurs.

Cette tendance survient dans un contexte où les IPO de SaaS se raréfient, avec seulement une introduction (Klaviyo) depuis janvier 2022, contrastant avec les 40 de l’année 2021.

Les acteurs du capital-investissement rebattent les cartes du marché et contribuent à une forte consolidation du secteur tech.

LES CHIFFRES CLES A RETENIR

Avant l’interdiction de l’ecommerce sur les réseaux sociaux en Indonésie, TIKTOK Shop était en passe de gérer plus de 6 milliards de dollars de transactions dans le pays et plus de 17 milliards de dollars en Asie du Sud-Est en 2023.

on update les chiffres français de TIKTOK, qui représente 26,6 millions d’utilisateurs actifs mensuels pour l’hexagone contre 21,1 millions en 2022. Tiktok en France évolue dans sa répartition des parts d’audience : 43% pour les 18 – 24 ans (en baisse), 27% pour les 25 – 34 ans (en forte hausse), 15% pour les 35-44 ans, 9% pour les 45-54 ans et 6% pour les plus de 55 ans. Enfin, TikTok shopping (qui pourra être rebaptisé TikTok commerce) débarquera en France courant 2024 avec un système de ventes de bout en bout.

100 millions de dollars. C’est ce que META aurait payé pour obtenir les droits de licences auprès des stars comme SNOOPDOG, ayant accepté de prêter leur personnalité pour créer leur avatar. Ainsi l’une d’entre elle aurait touché 5 millions de dollars pour un travail de 6 heures en studio et un droit d’exploitation de 2 ans, dans un accord ne lui interdisant pas de collaborer avec d’autres sociétés. Une nouvelle diversification à étudier pour les personnalités publiques.

LES MOUVEMENTS DE LA SEMAINE

Axelle LEMAIRE a quitté La Croix Rouge Française pour rejoindre SOPRA STERIA en tant que Head of Corporate Responsibility and Sustainable Development Vincent BERNARD est promu EMEA CEO de Concentrix + Webhelp , ou il officiait en tant que Group Chief Operating Officer.• Claire Lhériteau-Calmé quitte DOCTOLIB pour rejoindre INCYTE en tant que Director, Public Affairs & Communications d’INCYTE Marie Thiriot est nommée Director Digital et Innovation de VEOLIA Martial Houlle est nommé Secrétaire Général du Groupe Altitude Na-Young Choi est promue Chief of staff de Corinne de Bilbao CEO de MICROSOFT FRANCE SPENDESK nomme Sarah Whipp au poste de Chief Marketing Officer, elle officiait précédement chez CALLSIGN Jean-François Capizzi est le nouveau Managing Director du Studio parisien d’ UBISOFT, une fonction opérée par Marie-Sophie de Waubert, également Senior Vice President of Studios Opérations



LE COMEX DE LA SEMAINE:

et surtout un nouveau comex pour GANYMED ROBOTICS:

Sophie Cahen, Présidente et cofondatrice Silvère Lucquin, Directeur des opérations Michel Vernizeau, Vice-Président en charge de la R&D Lukas Vancura,Vice-Président Marketing Clémentine Liard Vice-Présidente Qualité et Affaires réglementaires, Sandra Demol Directrice des Ressources humaines, Julien Puaux Vice-Président Finances Juliette Loget Directrice juridique.



