[FW500] Comment démocratiser l’accès au conseil de haut niveau pour les PME et startups?

Comment va évoluer le monde du conseil à l’heure des grands bouleversements qui touchent le monde du travail? Pour Hela Atmani, fondatrice et CEO de la startup parisienne Expanders, qui a développé une plateforme SaaS de mise en relation entre dirigeants de PME et consultants confirmés, ce monde du conseil est en tout cas « une industrie vieille de 100 ans qui n’a pas beaucoup évolué en termes de pratiques et de modes de fonctionnement ». Pour elle, « les cabinets ont créé beaucoup d’opacité, beaucoup de complexité », et de « l’expression du besoin jusqu’au démarrage de la mission, il peut s’écouler des mois ».

Si « le modèle des cabinets de conseil peut être très bien adapté à certains types de mission qui s’inscrivent dans la durée avec des programmes de transformation très importants », les dirigeants de PME seraient surtout concernés par des points de blocage et des questions de solitude face à des décisions importantes. Ils auraient ainsi surtout besoin d’expérience et d’un conseil ROIste, « et pas nécessairement de slides ou de PowerPoint », ajoute Hela Atmani.

Fondé en 2017 et fort de neuf employés, Expanders revendique une centaine de clients, mis en relation avec des consultants confirmés venant d’entreprises telles que Lagardère Active, Swatch Group, SAP, Facebook France ou Oui.sncf.

Disclaimer: Stefan Lechère, MD de FrenchWeb, est membre du comité consultatif d’Expanders

Plus de détails dans notre interview d’Hela Atmani, fondatrice et CEO d’Expanders:

(00:45) La solitude des dirigeants, un phénomène qui touche la moitié des chefs d’entreprise

(02:50) Une expertise forgée au sein des cabinets conseil

(03:34) Expanders: passer de l’idée au projet

(04:24) Les différents niveaux de solitude du dirigeant

(06:01) Les deux briques technologiques d’Expanders

(08:35) Le profil type des experts d’Expanders

(11:03) Le monde du conseil, une industrie vielle de 100 ans

(12:44) La progression du premier client d’Expanders

(13:50) Un type d’accompagnement variable

(15:13) Comment le monde du conseil est bousculé par le monde du travail

(18:31) Un impact positif sur la vie de l’entrepreneur

(20:27) Les projets d’Expanders sur le moyen terme

Expanders: les données clés

Fondatrice: Hela Atmani

Création: 2017

Siège social: Paris

Effectifs: 9

Secteur: conseil

Activité: plateforme SaaS de mise en relation entre dirigeants et consultants grâce à l’intelligence artificielle

Nous vous invitons à retrouver l’émission DECODE Business sur Spotify et Apple Podcasts.

