Podcasts : 6 millions d’euros de plus pour Majelan, la plateforme de Mathieu Gallet

Joli cadeau de Noël pour Majelan. La plateforme de distribution et de production de podcasts initiée par Mathieu Gallet, l’ancien PDG de Radio France, vient en effet de lever 6 millions d’euros, un an à peine après avoir reçu 4 millions d’euros pour mettre sur orbite le projet. Cela porte donc le total levé à 10 millions d’euros. Les investisseurs de la première heure ont décidé de remettre au pot, à l’image du fonds Idinvest Partners. Xavier Niel figure également parmi les actionnaires de la société. Dans le cadre de ce nouveau financement, Majelan accueille à son capital Bpifrance.

Fondée à l’été 2018 par Mathieu Gallet et Arthur Perticoz, entrepreneur qui a notamment créer Wynd, Majelan est une plateforme qui se situe à la croisée des chemins entre Netflix et Spotify. Lancée en juin dernier, la plateforme repose sur un modèle «freemium». Ainsi, les utilisateurs peuvent accéder gratuitement à des milliers de podcasts, disponibles sur d’autres plateformes mais agrégés sur une seule et même interface pour améliorer l’expérience d’écoute.

Avec l’offre premium, accessible pour 4,99 euros par mois, Majelan propose des contenus exclusifs. Dans ce cadre, la start-up s’est lancée dans la production de ses propres contenus audio pour concurrencer des acteurs déjà bien établis comme Binge Audio et Louie Media. A ce jour, la société revendique une trentaine de programmes originaux proposés en exclusivité sur sa plateforme.

Le marché du podcast stimulé par plusieurs facteurs

Lors de son lancement il y a six mois, Majelan a mis en ligne 280 000 formats et 13 millions d’épisodes. Une offre conséquente, qui comprenait notamment les contenus de Radio France. Or le média de service public n’a pas du tout apprécié de voir ses émissions débarquer sur la plateforme de son ancien patron (2014-2018). Défendant son projet contre vents et marées, Mathieu Gallet a également connu des difficultés avec Google, qui a évincé l’application de sa plateforme Google Play Store en juillet. Majelan a finalement fait son retour dans le magasin en ligne de la filiale d’Alphabet.

Avec 6 millions d’euros supplémentaires dans ses caisses, Majelan va pouvoir accélérer davantage dans la production de podcasts exclusifs, mais aussi songer à s’étendre à l’international. En Europe, le marché du podcast décolle après des années de progression laborieuse par rapport au marché américain, où 50% des foyers se disaient fans de podcasts en 2017, selon Podcasts Insights. En Europe comme aux États-Unis, le marché est stimulé par plusieurs facteurs, notamment une saturation de l’information visuelle (texte et vidéo) qui demande 100% d’attention, une évolution rapide de la mémoire des smartphones et de la rapidité du réseau (5G) et une augmentation du nombre d’enceintes connectées dans les foyers.

L’Espagne, l’Irlande et la Suède, le trio de tête européen du podcast

En 2018, 27,9% des Européens affirmaient écouter des podcasts, selon Statista. L’Espagne en comptait le plus (40,1%), devant l’Irlande (37,8%), la Suède (36,4%), la Suisse (32,5%), la Norvège (31,2%), l’Italie (29,6%), la France (28%), l’Autriche (27,1%), le Danemark (26%), la Finlande (24,4%), l’Allemagne (22,2%), la Belgique (19,8%), le Royaume-Uni (18,1%) et les Pays-Bas (17,8). Autant de marchés sur lesquels Majelan pourrait rapidement se positionner pour gagner des parts de marché face à des géants comme Spotify qui ne lésine pas sur les moyens pour progresser rapidement dans ce secteur.

Le mastodonte suédois du streaming audio a ainsi mis la main sur Gimlet Media, producteur de podcasts, Anchor, plateforme de création, de gestion et de monétisation de podcasts, et Parcast, jeune studio de podcasts. Outre Spotify, de nouveau acteurs ambitieux se sont lancés au cours de ces derniers mois, à l’image du Danois Podimo et de l’Américain Luminary qui a bénéficié de 100 millions de dollars d’investissements.

Majelan : les données clés

Fondateurs : Mathieu Gallet et Arthur Perticoz

Création : 2018

Siège social : Paris

Activité : plateforme de podcasts

Financement : 6 millions d’euros en décembre 2019, 4 millions d’euros en décembre 2018…