G42, un développement offensif aux Etats Unis et en Europe

L’expansion de G42 aux États-Unis s’inscrit dans une stratégie d’internationalisation offensive, visant à positionner le groupe émirati au cœur de l’écosystème technologique mondial. G42 USA, entité enregistrée dans le Delaware en janvier 2025, constitue la base formelle de cette ambition. Sa filiale Core42, spécialisée dans le cloud et les solutions d’IA d’entreprise, a ouvert plusieurs structures opérationnelles sur le sol américain. En parallèle, G42 a investi 335 millions de dollars dans Cerebras Systems, spécialiste californien des puces IA, un investissement validé par le CFIUS, à condition qu’il ne porte que sur des actions sans droit de vote. Aux Etats Unis le groupe cherche à établir des ponts technologiques entre l’innovation américaine et ses capacités industrielles souveraines, dans les domaines de la santé, de la défense et des infrastructures critiques.

Nous vous proposons de découvrir cette semaine le premier épisode d'une série consacrée aux nouvelles puissances technologiques émergentes. Ce premier volet s'intéresse à G42, conglomérat stratégique basé à Abu Dhabi, dont l'architecture intégrée et les ambitions souveraines incarnent un modèle inédit dans l'univers de l'intelligence artificielle. Pour suivre nos contenus, vous pouvez recevoir gratuitement notre newsletter

En Europe, le lancement de G42 Europe & UK, basé à Londres, confirme cette stratégie d’ancrage régional. La filiale est coprésidée par Omar Mir (ancien de World Wide Technology) et Marty Edelman (General Counsel du groupe), avec pour mission de proposer des solutions IA sur mesure aux gouvernements, entreprises et institutions européennes. L’objectif est de construire une infrastructure IA résiliente et souveraine, conforme aux normes locales et adaptée aux enjeux de secteurs critiques comme la finance, la santé, la fabrication ou l’énergie.

En France, G42 renforce sa présence industrielle à travers Core42, en février 2025, l’entreprise a annoncé un investissement stratégique à Grenoble, en partenariat avec DataOne, opérateur du premier data center gigascale d’Europe spécialisé dans l’hébergement d’applications IA. Le projet, dévoilé lors du AI Action Summit à Paris, prévoit le déploiement d’un des supercalculateurs IA les plus puissants du pays, équipé des GPU AMD Instinct. Ce centre de calcul de nouvelle génération doit être opérationnel d’ici mi-2025 et offrira aux chercheurs, entreprises et institutions françaises un accès direct à une puissance de calcul avancée pour entraîner et déployer des modèles, agents et applications d’IA à grande échelle. Pour Kiril Evtimov, directeur technique du groupe G42 et CEO de Core42, ce projet incarne « une contribution directe à l’ambition française en matière d’innovation IA, tout en renforçant la souveraineté technologique européenne ». Ce partenariat industriel s’inscrit dans une logique d’intégration locale, de performance souveraine et de coopération transcontinentale

Au-delà des infrastructures, G42 renforce son ancrage en France à travers une alliance stratégique majeure avec Mistral AI, dans le développement de modèles de langage open-weight. Annoncé en février 2025 en marge du sommet Choose France, ce partenariat s’inscrit dans le prolongement des accords de coopération en intelligence artificielle conclus entre le président Emmanuel Macron et le président des Émirats, Mohammed ben Zayed Al Nahyane.

Cette collaboration associe la capacité d’exécution industrielle de G42, via ses entités Core42 (infrastructure IA) et Inception (développement de plateformes IA), à l’expertise de Mistral AI en matière de recherche fondamentale sur les modèles de fondation ouverts. Ensemble, les deux groupes ambitionnent de bâtir une nouvelle génération de plateformes et d’infrastructures IA, en couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, entraînement de modèles, développement d’agents IA, optimisation énergétique, applications sectorielles en Europe, au Moyen-Orient et dans les pays du Sud global. Le partenariat prévoit aussi une gouvernance technique indépendante et un modèle de propriété intellectuelle conçu pour concilier innovation ouverte et déploiement à grande échelle.

Pour Peng Xiao, CEO de G42, cette alliance illustre « un nouveau modèle de développement de l’IA, qui équilibre souveraineté et interopérabilité, ambition et responsabilité ». Arthur Mensch, CEO de Mistral AI, y voit un moyen d’« étendre les bénéfices de l’IA au-delà des centres technologiques traditionnels », tout en garantissant une maîtrise technologique partagée. Le partenariat s’ouvre également à des collaborations avec la MBZUAI (Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence), première université au monde dédiée à l’IA, notamment sur la formation de talents et la recherche avancée sur les modèles fondamentaux.

Cette alliance franco-émiratie illustre un changement de paradigme : à rebours des logiques d’enfermement technologique ou d’alignement géopolitique exclusif, elle propose une voie intermédiaire fondée sur la coopération ouverte, l’ancrage local et la mutualisation des capacités. En ce sens, elle s’affirme comme un pilier emblématique du nouvel agenda bilatéral entre la France et les Émirats, à la croisée des enjeux scientifiques, industriels et diplomatiques de l’intelligence artificielle.

Ce positionnement européen s’est renforcé lors du sommet Choose France, où Peng Xiao (CEO de G42) et Maurice Lévy (président de VivaTech) ont signé un partenariat stratégique faisant de G42 l’« AI Champion Partner » exclusif de VivaTech pour les éditions 2025 et 2026. La signature de ce Memorandum of Understanding (MoU), dans le cadre du Château de Versailles, marque un tournant dans la coopération franco-émiratie en matière d’IA. Ce partenariat s’inscrit dans un agenda commun France–Émirats, articulé autour de la souveraineté technologique, de l’innovation de confiance et de l’industrialisation responsable de l’IA.

À travers ce rapprochement, G42 entend jouer un rôle structurant dans l’écosystème européen : alliance stratégique avec Mistral AI, projets de recherche conjoints entre l’École Polytechnique et MBZUAI (université d’Abu Dhabi dédiée à l’IA), investissements croisés via MGX… Autant de signaux d’un réalignement en profondeur des relations technologiques bilatérales, confirmé par l’accord intergouvernemental signé en 2025 entre le président Emmanuel Macron et le président des Émirats, Mohammed ben Zayed Al Nahyane.

G42 ne se positionne plus en simple fournisseur de services : il revendique désormais un rôle d’architecte d’un nouveau pont technologique entre Europe et Golfe, fondé sur la co-innovation, et la souveraineté.