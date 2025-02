Sommet de l’IA, les premières annonces / Apple, victime du bras de fer entre Trump et Pékin / GSAi : Elon Musk impose l’IA à l’administration fédérale

La France et les Émirats arabes unis annoncent un partenariat stratégique sur l’IA

Le Président Emmanuel Macron et Mohamed ben Zayed Al Nahyane ont signé un Accord-Cadre visant à renforcer la coopération entre la France et les Émirats arabes unis dans le domaine de l’intelligence artificielle. Cet engagement prévoit la création en France d’un campus IA de 1 gigawatt, soutenu par un consortium franco-émirati.

L’investissement, dont la première tranche sera annoncée lors du Sommet Choose France 2025, inclut le développement de centres de données, l’acquisition de puces avancées, la formation de talents et la mise en place d’ambassades virtuelles de données pour structurer une infrastructure souveraine d’IA et de cloud. Les deux pays suivront de près l’avancement des projets dans les prochains mois.

Parallèlement, la ministre de l’IA, Clara Chappaz, a annoncé que 35 sites en France sont prêts à accueillir de nouveaux centres de données sur un total de 1 200 hectares . Leur localisation sera précisée en début de semaine prochaine.

Cerebras et Mistral revendiquent un record de vitesse dans l’IA générative

Cerebras Systems, spécialiste des puces IA soutenu par le conglomérat émirati G42, annonce un partenariat avec Mistral, acteur français de l’IA open-source. L’entreprise revendique avoir fourni la puissance de calcul permettant à Mistral de générer des réponses à 1 000 mots par seconde avec son application Le Chat, dépassant OpenAI et DeepSeek en vitesse d’inférence. Cette collaboration marque une avancée stratégique pour Cerebras, concurrent direct de Nvidia, alors que son introduction en bourse reste suspendue en raison de l’examen des autorités américaines sur l’implication de G42.

Kyutai introduit Hibiki, une IA de traduction vocale en temps réel

Kyutai, le laboratoire de recherche en IA co-fondé par iliad, a présenté Hibiki, un modèle de traduction vocale simultanée capable de préserver la voix et le rythme du locuteur. Actuellement entraîné pour traduire du français vers l’anglais, il se distingue par une qualité de restitution améliorée et une latence réduite, optimisée pour un usage en temps réel sur mobile et dans le cloud.

Cette annonce intervient dans un contexte où plusieurs acteurs investissent dans la traduction vocale automatisée, à l’image de Meta, Google ou encore DeepL, qui développent des solutions concurrentes. L’approche de Kyutai, en rendant Hibiki accessible à la communauté scientifique, pourrait favoriser l’émergence d’alternatives open-source face aux modèles propriétaires dominants.

CMA CGM déploie l’IA pour optimiser ses opérations et renforcer sa compétitivité

CMA CGM accélère l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses activités maritimes, logistiques et médias. Un partenariat stratégique avec Google, signé en juillet 2024, permet d’optimiser la gestion des flottes et des entrepôts grâce aux jumeaux numériques et à la maintenance prédictive.

L’accompagnement des collaborateurs passe par le centre Tangram, inauguré à Marseille, qui forme 3 000 salariés par an. Le groupe s’appuie sur Mistral AI, Perplexity et Microsoft pour automatiser les tâches et renforcer la prise de décision.

Côté client, Salesforce et OpenAI alimentent les chatbots et solutions de recommandations pour améliorer l’expérience utilisateur. CMA CGM investit également dans Mistral AI, PoolSide et Kyutai, et ambitionne de jouer un role clé dans l’écosystème IA européen.

Amazon dépasse les attentes de ses actionnaires et augmente ses investissement dans l’IA.

Amazon a enregistré un chiffre d’affaires de 187,8 milliards de dollars au quatrième trimestre, et un bénéfice par action de 1,86 $, bien au-delà des attentes (1,50 $). AWS, son activité cloud, affiche cependant 28,79 milliards de dollars de CA. Amazon mise sur une augmentation des investissements en IA, que le CEO Andy Jassy qualifie d’opportunité unique pour la croissance à long terme.

GSAi : Elon Musk impose l’IA générative au cœur de l’administration fédérale

Elon Musk, via son Department of Government Efficiency (DOGE), accélère le développement de GSAi, un chatbot d’IA générative destiné à la General Services Administration (GSA). L’objectif : automatiser l’analyse des marchés publics et optimiser la gestion des contrats et infrastructures IT de l’administration fédérale.

L’agence avait initialement engagé des discussions avec Google autour de son modèle Gemini, avant d’opter pour une solution développée en interne. Ce choix stratégique vise à assurer une maîtrise complète des infrastructures et une intégration accélérée.

Les syndicats, des élus démocrates et des organisations civiles dénoncent une remise en cause des processus bureaucratiques traditionnels, qualifiant ces changements de « transformation chaotique ». Certains juristes évoquent une possible inconstitutionnalité de certaines décisions.

Apple, victime collatérale du bras de fer économique entre Washington et Pékin

La montée des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine place Apple dans une position délicate. L’entreprise est directement exposée à un projet de taxe de 10 % sur les importations chinoises et à une enquête antitrust en Chine visant l’App Store.

Google teste un nouveau « AI Mode » pour enrichir la recherche

Google expérimente un « AI Mode » dans son moteur de recherche, conçu pour répondre à des questions ouvertes en générant des résumés détaillés à la manière des AI Overviews. Propulsée par Gemini 2.0, cette fonctionnalité est actuellement testée en interne par des employés aux États-Unis.

L’AI Mode remplace les traditionnels dix liens bleus par une interface conversationnelle permettant des requêtes plus complexes, comme des comparaisons de produits ou des recommandations pratiques. Il intègre également une option de suivi des questions et une recherche vocale sur mobile.

