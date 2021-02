Gaming Campus ouvre une antenne à Paris

Né sur les bords du Rhône, à Lyon en 2018, Gaming Campus s’étend pour la première fois en France avec l’ouverture d’une antenne à Paris, épicentre de l’écosystème gaming français avec la présence de nombreux studios et d’autres acteurs de premier plan comme le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL). En effet, 41,5% des entreprises du jeu vidéo sont situées en Ile-de-France, selon le Syndicat national du jeu vidéo (SNJV).

Dans ce contexte, il était logique pour Gaming Campus de disposer d’un établissement dans la capitale. «60% des offres d’emplois publiées sur l’AFJV (Agence française pour le jeu vidéo) sont pour des postes en Ile de France. Il me semble donc naturel que les écoles clés du secteur, comme Gaming Campus, s’y implantent», explique Emmanuel Forsans, président de l’AFJV. Même son de cloche chez Ubisoft, l’éditeur de jeux vidéo Ubisoft connu notamment pour sa franchise Assassin’s Creed. «Paris est un bassin d’emploi pour le jeu vidéo. Il est important d’y avoir une antenne de Gaming Campus pour mettre les étudiants au contact des acteurs de l’industrie présents en Ile-de-France, comme Ubisoft», estime Vivien Cauhépé, Live Revenues Manager chez Ubisoft.

Des locaux partagés avec OpenClassrooms

L’antenne parisienne de Gaming Campus sera située dans le 19ème arrondissement, aux abords de la Cité des sciences et de l’industrie. L’établissement partagera ses locaux avec la start-up française OpenClassrooms, qui développe une plateforme proposant des cours et des formations diplômantes en ligne. Dans un premier temps, Gaming Campus Paris proposera ses écoles G. Tech (école d’informatique) et G. Business (école de commerce) à partir de la rentrée d’octobre 2021.

Avec cette implantation parisienne, la structure éducative créée par Valérie Dmitrovic et Thierry Debarnot, pour former ses étudiants aux différents métiers qui composent l’industrie du jeu vidéo, entend multiplier les synergies avec d’autres villes mondiales du jeu vidéo, comme Montréal, fief d’Ubisoft en Amérique du Nord par exemple. «Gaming Campus Paris est la suite logique du développement de nos écoles. Notre ambition, à terme, est de former chaque année 1 000 étudiants aux métiers du jeu vidéo, et de leur trouver un emploi dans le monde entier», indique Valérie Dmitrovic, co-fondatrice et directrice générale de Gaming Campus.

Le secteur du jeu vidéo, qui est l’un des grands gagnants de la crise du coronavirus, ne cesse de gagner du terrain. Le marché mondial a progressé de 15% en 2020 pour peser 174,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires, selon les chiffres de Newzoo, analyste mondial du secteur du jeu vidéo et de l’e-sport. Ainsi, il n’est pas étonnant de voir que le jeu Animal Crossing a été le bien culturel le plus vendu en France l’an passé, devant les jeux FIFA 21 et Mario Kart 8, d’après l’institut GfK.