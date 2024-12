GROWL lève 4,5 millions d’euros pour financer le lancement de son sac de boxe connecté

Growl, une start-up franco-américaine par Léo Desrumaux et Nicolas de Maubeuge, veut moderniser ce sport en combinant capteurs connectés et intelligence artificielle pour offrir une expérience immersive aux amateurs et professionnels.

Le produit phare de Growl est un sac de boxe connecté équipé d’une multitude de capteurs, capables d’analyser les performances des utilisateurs en temps réel. Un coach virtuel, visible via un écran intégré, guide les séances, propose des entraînements personnalisés et ajuste les exercices en fonction des besoins et du niveau de l’utilisateur. Cette solution permet de s’entraîner à domicile, tout en reproduisant les sensations d’un entraînement traditionnel.

Créée en 2022, la startup a travaillé le concept et s’apprète à lancer la précommercialisation de son offre en avril 2025, la machine, est prévue pour une commercialisation en 2026, et sera vendue au prix de 4 500 dollars. Growl prévoit également un modèle d’abonnement à partir de 150 dollars par mois pour des contenus exclusifs et des mises à jour logicielles. La start-up cible un public large, allant des amateurs aux familles, avec une offre adaptée pour les enfants dès 10 ans.

Growl vient de lever 4,75 millions de dollars (environ 4,5 millions d’euros) lors d’un tour de financement mené par Skip Capital, avec la participation de Kima Ventures, Teampact Ventures, et du champion UFC Cyril Gane. Ce financement servira à finaliser la production de l’appareil, lancer les préventes en avril prochain et renforcer sa présence sur le marché américain.