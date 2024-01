Amende pour AMAZON FRANCE / Clap de fin pour CHANGO / CLÉMENT PACAUD chez VISIOMED

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

AMAZON FRANCE vient de voir sa filiale logistique condamnĂ©e par la CNIL Ă 32 millions d’euros d’amendes pour avoir mis en place un système de surveillance de l’activitĂ© et des performances des salariĂ©s excessivement intrusif. Union europĂ©enne : Feu vert pour le règlement sur l’intelligence artificielle L’Union europĂ©enne a franchi une Ă©tape majeure dans la rĂ©gulation de l’intelligence artificielle (IA ACT), finalisant un accord clĂ© après des annĂ©es de discussions. Le consensus, atteint le 19 janvier et partagĂ© avec les États membres le 22 janvier, dĂ©finit les lignes directrices pour l’application de ces nouvelles normes. Les modèles d’IA open source Ă©chappent majoritairement Ă ce règlement, sauf dans certains cas comme les pratiques prohibĂ©es ou les crĂ©ations de deepfakes. La mise en application des codes de conduite est prĂ©vue sous 9 mois, et les règles pour l’IA Ă usage gĂ©nĂ©ral seront effectives après 1 an. MalgrĂ© ces exemptions, les modèles open source IA restent soumis aux règles du droit d’auteur et pourraient ĂŞtre rĂ©glementĂ©s s’ils sont commercialisĂ©s ou reprĂ©sentent un risque systĂ©mique. Vers une rĂ©gulation de l’IA en France La Commission supĂ©rieure du NumĂ©rique et des Postes (CSNP) appelle les pouvoirs publics Ă se prĂ©parer activement aux bouleversements sociĂ©taux induits par l’intelligence artificielle (IA). Dans son avis n° 2024-01 du 17 janvier 2024, la CSNP souligne l’importance de rĂ©guler l’IA sans entraver la recherche et l’innovation, en crĂ©ant une dĂ©finition juridique robuste de l’IA et en envisageant un traitĂ© international sur le sujet. La CSNP recommande Ă©galement la formation massive Ă l’IA, en particulier chez les jeunes et les femmes, pour s’adapter aux transformations du marchĂ© du travail. Sur le plan Ă©conomique, l’Europe est encouragĂ©e Ă investir dans une IA frugale, Ă©thique et responsable, avec un accès facilitĂ© Ă des jeux de donnĂ©es de qualitĂ©. Enfin, la commission prĂ©conise une supervision humaine des systèmes algorithmiques dans les services publics, une formation des managers publics aux enjeux de l’IA et l’adaptation des règles de la commande publique pour favoriser le dĂ©veloppement d’acteurs europĂ©ens de l’IA. Arnaques : L’IA au coeur des faux sites de vĂŞtements Une nouvelle vague d’escroqueries en ligne Ă©merge, exploitant l’intelligence artificielle (IA) pour crĂ©er de fausses boutiques de vĂŞtements. Des marques fictives comme Colette Paris, prĂ©tendument en liquidation, diffusent des publicitĂ©s sur les rĂ©seaux sociaux pour annoncer des dĂ©stockages massifs. En rĂ©alitĂ©, ces annonces sont gĂ©nĂ©rĂ©es par des IA et proposent des produits de faible qualitĂ© venant de Chine. Colette Paris, par exemple, est une invention d’Industex Limited, une sociĂ©tĂ© basĂ©e Ă Hong Kong. Leur stratĂ©gie inclut la crĂ©ation de profils factices et l’utilisation de messages Ă©motionnels formatĂ©s pour attirer les consommateurs. Les victimes se retrouvent avec des produits de qualitĂ© infĂ©rieure ou ne reçoivent jamais leur commande. Ces fausses boutiques, souvent hĂ©bergĂ©es sur de nouveaux sites, pratiquent le dropshipping, revendant des articles bon marchĂ© Ă des prix gonflĂ©s. Ce phĂ©nomène d’arnaque signalĂ© par l’AFP en dĂ©cembre et mis en lumière par Le Figaro est en hausse depuis ces derniers mois et soulève des inquiĂ©tudes quant Ă l’usage dĂ©tournĂ© de l’IA dans le e-commerce en ligne. le fonds d’investissement VIA ID qui fait partie du Groupe Mobivia (Norauto, Midas, VĂ©lib’, Vroomly…) ne participera pas au tour de table tant attendu par la marketplace CHANGO, faute de co investisseur. A court de cash, la startup est condamnĂ© au dĂ©pot de bilan, CHANGO avait levĂ© 2 millions d’euros dĂ©but 2023 auprès de VIA ID et 321 Founded, le startup studio crĂ©Ă© par Patrick AMIEL.

La gestion des contrats peut s’avérer fastidieuse et chronophage pour les entreprises. La création, la rédaction et la signature de documents peuvent prendre beaucoup de temps et entraîner des coûts supplémentaires pour les entreprises. C’est pourquoi la société suédoise ONEFLOW a mis en place une solution d’automatisation des processus contractuels, qui a déjà séduit plus de 2 900 clients dans plus de 50 pays.

Pour booster son offre, APPLE va augmenter jusqu’Ă 10% les royalties par Ă©coute sur Apple Music pour les morceaux disposant d’une version en Spatial Audio, et ce Ă partir de janvier.

Le laboratoire X d’ALPHABET se rĂ©organise afin de faciliter la transformation de ses projets en startups. Cette restructuration s’accompagne du licenciement de dizaines d’employĂ©s.

META envisage de permettre aux utilisateurs de l’UE de dissocier leurs comptes Instagram et Facebook, ainsi que d’autres services Meta, avant l’entrĂ©e en vigueur du DMA (Digital Markets Act) de l’UE en mars 2024.

LA MINUTE CYBER Pénurie de talents en cybersécurité En 2023, le domaine de la cybersécurité a connu une forte demande en France, selon le Baromètre des Salaires et Métiers de l’IT & du Digital 2024 de SEYOS. Les entreprises, de plus en plus conscientes des risques liés à la sécurité numérique, recherchent activement des experts en cybersécurité. Malgré des rémunérations attractives, le secteur fait face à une pénurie significative de professionnels qualifiés, estimée à environ 15 000 postes non pourvus. Cette situation souligne l’importance cruciale de la cybersécurité dans un environnement numérique en constante évolution. DSI en 2024 : chefs d’orchestre des métiers ? Organisé par DG Consultants/ComExposium, la 5e édition de l’événement one-to-one Ready For IT (du 14 au 16 mai à Monaco) réunira des acteurs clés de la transition et de la sécurité numériques. Destiné aux décideurs IT tels que les DSI, RSSI et CTO, ce rendez-vous rassemblera des fournisseurs de solutions data, cloud, innovation avec l’IA générative sans oublier la blockchain, l’industrie 4.0 et la stratégie/le conseil. Sont attendus : 750 participants, dont 400 décideurs IT, et 80 partenaires spécialisés, pour explorer ensemble les dernières innovations et tendances du secteur. Cette rencontre est coordonnée par Maria Iacono, qui dirige également les Assises de la cybersécurité. NUMBERS

La place de la French Tech en Europe La French Tech a conservĂ© sa 2e place europĂ©enne en matière d’investissements technologiques, malgrĂ© un climat Ă©conomique et gĂ©opolitique tendu en 2023 avec une diminution globale de 33 % dans ses levĂ©es de fonds par rapport Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, totalisant 8,3 milliards d’EUR rĂ©partis sur 281 start-up. C’est que rĂ©vèle le baromètre annuel KPMG sur les levĂ©es de fonds dans la Tech en 2023. NĂ©anmoins, le secteur de la Mobility Tech, avec Ă sa tĂŞte Verkor et son projet de gigafactory, a connu une hausse spectaculaire de 188 %, rĂ©coltant 2,553 milliards d’EUR. Ce secteur devance dĂ©sormais la Sustainability Tech, malgrĂ© une baisse de 25 % de ses investissements, Ă 2,1 milliards d’EUR. L’annĂ©e a Ă©tĂ© marquĂ©e par une prudence accrue des investisseurs, surtout envers les jeunes start up, tĂ©moignant d’une aversion croissante au risque. Toutefois, les entreprises plus matures, âgĂ©es de 11 Ă 15 ans, ont enregistrĂ© une croissance de 16 % dans leurs levĂ©es de fonds. Sur le plan international, le Royaume-Uni maintient sa 1re place, mais voit l’écart avec la France se rĂ©duire significativement, suite Ă une chute de 57 % de ses levĂ©es de fonds. En France, les investissements sont principalement concentrĂ©s en ĂŽle-de-France, suivi par les rĂ©gions Auvergne-RhĂ´ne-Alpes et Occitanie. Pour 2024, les start-up françaises doivent s’adapter Ă un environnement plus exigeant. La communication sur des aspects tels que la stratĂ©gie de l’entreprise et la performance extrafinancière devient cruciale, tout comme la rapiditĂ© de fourniture d’informations lors des due diligences. LA STARTUP DU JOUR: Chaque jour dĂ©couvrez une nouvelle startup de l’Ă©cosystème, avec UNLIMITD, la solution de financement de votre trĂ©sorerie

NRF 2024 notre sélection de startups: VEESION, EKOO, ONESTOCK, AKENEO, …

[SEED] 4 millions d’euros pour SORA, une nouvelle plateforme pour optimiser l’usage des bureaux CREALO, plateforme de gestion de droits d’auteurs lève 1,3 millions d’euros auprès de SUPERCAPITAL, EVOLEM et KIMA VENTURES HEEX, startup du Smart Data for AI development, lève 6 millions d’euros KILN une plateforme de Staking lève 15,6 millions d’euros FLOWDESK, qui propose une infrastructure de trading lève 30 millions d’euros PHOSPHO une plateforme de surveillance d’applications basĂ©es sur les LLM lève 1,7 millions d’euros SUNZULAB une solution d’analyse dans les cryptomonnaies lève Ă©galement 1,7 millions d’euros



ELEVEN LABS, une startup spĂ©cialisĂ©e dans la crĂ©ation et l’Ă©dition de voix synthĂ©tiques Ă l’aide d’outils d’IA, a levĂ© 80 millions de dollars lors d’une sĂ©rie B. Cette levĂ©e a Ă©tĂ© co-dirigĂ©e par a16z, Nat Friedman et Daniel Gross, valorisant l’entreprise Ă plus de 1 milliard de dollars.

LAURENT GUIMIER, ex-directeur de l’information de France Télévisions, a été nommé directeur général délégué à l’information de WhyNot Media, filiale médias de l’armateur CMA-CGM. Cette nomination s’accompagne de celle de JACQUES ROSSELIN (ex-Courrier International, CanalWeb) en tant que secrétaire général et de VIRGINIE LUBOT (ex-Prisma Media) comme directrice générale déléguée en charge des « revenus et monétisation ». Ces changements interviennent après la désignation de JEAN-CHRISTOPHE TORTORA comme directeur général exécutif de WhyNot Media et président de La Tribune, appartenant également au groupe. Cette réorganisation vise à accélérer le développement et à favoriser les synergies entre les différentes entités médiatiques du groupe, dont La Provence, Corse Matin, et des participations dans M6 et Brut.

Iktos, start up française dans l’intelligence artificielle pour la conception de nouveaux médicaments, a recruté AVIRUP BOSE au poste de Directeur commercial. Diplômé en chimie avec un doctorat de l’Université du Nebraska et un Master de l’Université de Calcutta, Bose apporte une expertise significative dans la recherche médicale et le développement des affaires avec une carrière antérieurement chez Novartis et Chinook Therapeutics.

YANN LEGRAND, avec 20 ans d’expérience dans les télécoms et les services et déjà responsable des expertises Data & Analytics Platform chez Epsilon France, est désormais à la tête du pôle Data & IA de cette filiale de datamarketing du groupe Publicis. Avec 250 collaborateurs, il se focalisera sur le développement de la stratégie et des opérations data & IA.

QUENTIN GIULLUY, cofondateur et CEO de la start up Andjaro (solution d’optimisation du staffing) est nommé CEO de la jeune pousse Teamstarter (plateforme de financement collaboratif à destination des salariés) créée en 2019 par Ségolène Mouterde et Vincent Desmares.

CARMINE MUSCARIELLO, diplômé en ingénierie électronique et avec une carrière débutée chez Accenture puis chez Telecom Italia, a été nommé directeur Opérateurs de Bouygues Telecom, intégrant ainsi le Codir dès janvier 2024. Ayant rejoint Bouygues Telecom en 2013 et précédemment directeur de la BU Fixe, Muscariello gérera désormais l’ensemble des activités de gros, incluant le roaming, et les relations avec les opérateurs partenaires, tant français qu’internationaux.

CLÉMENT PACAUD, fort de plus de 12 ans d’expérience dans la gestion d’entreprises et la finance, notamment au Moyen-Orient, a été nommé directeur général de Visiomed Group, spécialisé dans la tech et les services de santé. Anciennement directeur financier chez Lahab et Perpetua Investment Group à Dubaï, Pacaud apportera son expertise pour piloter la croissance et l’expansion géographique de Visiomed au Moyen-Orient, contribuant ainsi à la stratégie de développement du groupe.

NINA PRUNIER devient directrice adjointe de l’innovation, de la recherche et de la transformation numérique à l’Agence Régionale de Santé Île-de-France. Le poste était précédemment occupé par Julie Lagrave. Depuis octobre 2020, Prunier exerçait des responsabilités au sein du ministère du travail.

GUILLAUME ROBERT, avec une expérience de 8 ans en agences de publicité telles que Reech Agency et Webedia, a été nommé directeur conseil chez Brainsonic. Il a précédemment géré la communication de grands comptes comme SNCF et Danon. Chez Brainsonic, il apportera son expertise en stratégie de notoriété et déploiements 360° de campagnes média.

QUENTIN VALLI, ancien consultant webmarketing senior chez Kaizen Agency et directeur de l’équipe marketing depuis 2020, a été nommé directeur exécutif de l’entreprise. Avec une expérience notable chez Ici Barbès et BETC Digital, travaillant pour des clients comme SNCF et Crédit Agricole, Valli est chargé de piloter la stratégie de développement de l’agence, notamment après les acquisitions de Tag Digital et Atom, en vue de renforcer la présence de Kaizen Agency dans le domaine du webmarketing dans le Sud-Ouest.

