[GOOD MORNING] Comment Cloudflare sécurise 10% du trafic web mondial avec 100 lampes à lave

L’actualité française qu’il faut avoir en tête aujourd’hui : Sennder poursuit sa montée en puissance sur le marché européen du fret routier. La start-up allemande vient de boucler un tour de table de 160 millions de dollars auprès d’Accel, Lakestar, HV Capital, Project A et Scania. Sur cette somme, 100 millions de dollars seront alloués au développement de technologies pour digitaliser le secteur du fret routier et optimiser la flotte de camions des transporteurs.

Au total, l’entreprise berlinoise a levé 260 millions de dollars depuis sa création en 2015, ce qui la place parmi les poids lourds émergents d’un marché européen pesant 400 milliards d’euros, dont 100 milliards rien qu’en France et en Allemagne. Avec une valorisation désormais supérieure au milliard de dollars, l’entreprise allemande intègre le cercle des licornes. Elle vise le milliard d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2024.

Nous vous proposons également un nouvel épisode de Decode Quantum, notre podcast consacré à la révolution quantique animé par Olivier Ezratty, Fanny Bouton et Richard Menneveux. Dans ce nouvel épisode, ils reçoivent Matthieu et Pierre Desjardins, deux frères mais faux jumeaux, tous deux polytechniciens aux parcours très différents, et aujourd’hui cofondateurs de la start-up C12 Quantum Electronics. Retrouvez l’intégralité de l’épisode sur Frenchweb.fr.

Nous vous proposons d’écouter le nouvel épisode du podcast « WildCard » qui nous raconte, entre autres, l’histoire de cette société américaine Cloudflare qui sécurise 10% du trafic web mondial avec 100 lampes à lave. Nous vous parlerons aussi du contrat record de 30 millions d’euro de Parrot, numéro un européen du drone professionnel et civil, avec l’armée française.

