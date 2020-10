[GOOD MORNING Frenchweb] Comet: « comme CEO, j’ai beaucoup souffert de ces 3 mois de crise »

Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec et la rédaction de FrenchWeb.fr pour découvrir les meilleures pratiques et innovations en matière de transformation numérique.

Charles Thomas, CEO de Comet aborde sans filtre l’impact concret et réel de la crise sur les entreprises et plus particulièrement sur les chefs d’entreprise.

Quelles sont ses plus grandes difficultés en tant que jeune chef d’entreprise ?

Comment prendre les meilleures décisions sans céder à la panique ?

Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui : 65 % des TPE PME sont convaincues que le numérique représente un bénéfice réel pour leur entreprise. C’est le chiffre phare d’une nouvelle étude sur la transformation numérique des entreprises.

Quelles sont les idées reçues sur l’ergonomie Web ? Et comment les entreprises doivent se méfier de ces mythes pour faire un bon et beau site internet fonctionnel ?

La généralisation du télétravail peut être positive mais qu’en est-il de l’empreinte écologique du travail à distance ? Un chercheur nous éclaire sur ce sujet crucial.

