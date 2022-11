[Growth] Le Lillois Sarbacane lève 110 millions d’euros et se rebaptise Groupe Positive

Le groupe lillois Sarbacane qui propose des outils numériques de communication commerciale, a levé 110 millions d’euros pour poursuivre sa croissance avec des acquisitions d’autres sociétés en Europe.

Née il y a une vingtaine d’année, l’entreprise de 170 personnes connait aujourd’hui la croissance d’une start-up, avec un chiffre d’affaires triplé en trois ans à près de 30 millions d’euros attendus en 2022.

Malgré le climat économique qui douche actuellement l’enthousiasme des investisseurs pour les start-up et autres pépites technologiques, Sarbacane n’a pas eu trop de mal à boucler ses négociations avec les fonds d’investissement, selon Mathieu Tarnus, directeur général de l’entreprise qu’il avait co-fondée avec son père.

Sarbacane – désormais rebaptisée Groupe Positive – s’est développée de manière rentable, et pour des entreprises relativement matures et en plein développement comme elle, « il y a encore des acteurs qui financent sans trop de souci », a-t-il affirmé.

La rentabilité de la société est aussi ce qui a permis à Mathieu Tarnus de garder la main sur son capital, un cas de figure relativement rare dans les pépites du numérique où les fonds d’investissements deviennent souvent majoritaires.

« Nous avons commencé à jouer le jeu des levées de fonds assez tardivement dans l’histoire de l’entreprise », a-t-il expliqué. « On était donc déjà sur des valorisations élevées » de l’entreprise, « ce qui m’a permis de ne pas pas me diluer » face aux nouveaux arrivants au capital de l’entreprise, a-t-il dit.

Sarbacane a débuté ses activités en proposant un logiciel de gestion d’envoi des mails aux clients des entreprises. Ses outils permettent désormais « d’exploiter les différents canaux du numérique, comme le SMS, les chats (robots conversationnels), les réseaux sociaux ». Le groupe a réalisé 3 acquisitions en 2 ans : la société nordiste Marketing 1BY1, spécialiste de la gestion de données avec sa CDP (Customer Data Platform), Rapidmail et Datananas qui permettent d’activer la donnée via des campagnes multicanales.

La levée de fonds se fait à 50% en capital et 50% en financements bancaires. Les fonds participant à l’opération sont le français IDI, spécialisé dans les investissements dans les PME et les entreprises de tailles intermédiaires, et le fonds allemand EMZ, également ciblé sur les PME

Nous recevons à cette occasion Mathieu Tarnus, CEO de Sarbacane, désormais Groupe Positive pour échanger sur sa stratégie de développement.