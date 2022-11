[Seed] Marketing automation : Kiliba lève 7 millions d’euros auprès d’Otium Capital et FrenchFounders

La startup Kiliba, spécialisée dans le marketing automation, notamment la conception et l’envoi des campagnes marketing ciblées, lève 7 millions d’euros,auprès de Otium Capital, FrenchFounders et Bleu Capital. Ce tour de table a été suivi par Alix de Sagazan et Rémi Aubert (Fondateurs d’AB Tasty), Nima Karimi (CEO de Silvr), et 3 business angels historiques, Thibaud Hug de Larauze (CEO de Back Market), Geoffroy de Becdelièvre (Marco Vasco) et Bertrand Jelensperger (TheFork). À noter que Kiliba avait déjà levé 600 000 euros en janvier 2022.

« Des ambitions internationales »

Lancée en 2020 par deux entrepreneurs spécialistes de marketing automation, Amaury de Larauze et Arnaud Becker, la startup est née du constat que les e-commerçants avaient du mal à mettre en place des solutions de marketing automation. Concrètement, l’automation marketing permet aux retailers de créer leurs campagnes marketing, de les personnaliser et de les envoyer rapidement.

Kiliba s’adresse en particulier aux PME françaises. « Notre offre principale est un abonnement, qui s’appuie sur le nombre de personnes présentes dans la base de données des clients », explique Amaury de Larauze, CEO de Kiliba.

La startup, qui revendique plus de 400 clients, ambitionne de renforcer son équipe sales et marketing. « Nous avons des ambitions internationales », confie le CEO de Kiliba. « Et pour faire d’une entreprise une licorne, il faut les meilleurs talents, et les talents coûtent cher ».

Retrouvez l’interview complète d’Amaury de Larauze, CEO de Kiliba :