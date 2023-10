HEXA, qui sont les startups créées en 2023 par le startup studio de Thibaud Elzière et Quentin Nickmans?

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Hexa, le startup studio fondé en novembre 2022, regroupant eFounders (Future of Work), Logic Founders (Fintech) et 3founders (Web3), vient de lever le voile sur son nouveau lot de startups pour l’année 2023.

Le modèle de startup studio d’Hexa offre une alternative prometteuse à l’entrepreneuriat traditionnel. Il permet à des entrepreneurs de lancer leur startup en s’appuyant sur une équipe expérimentée et sur un solide soutien financier. Hexa génère des idées novatrices, recherche des cofondateurs compétents et travaille en partenariat avec eux pour transformer ces idées en startups florissantes.

Pendant une période de 12 à 18 mois, Hexa et les fondateurs de chaque startup collaborent étroitement pour développer la première version du produit, recruter les premiers employés, acquérir les premiers clients et, finalement, accélérer la croissance de la startup jusqu’à sa première levée de fonds. À partir de ce moment, les startups deviennent financièrement et opérationnellement autonomes tout en continuant à bénéficier du soutien de Hexa en matière de conseil et de stratégie.

Okko – Le canal d’achat moderne pour les équipes

Fondateurs : Julien Chriqui (CEO & Cofondateur) et Robin Brissaud (CTO & Cofondateur)

Studio : eFounders (Future of Work)

Okko est un logiciel SaaS qui rationalise les processus d’achat au sein des entreprises. En plaçant les employés au cœur du processus d’approvisionnement, Okko aide les entreprises à réduire les risques, à contrôler les dépenses et à gagner du temps, tout en simplifiant l’intégration des fournisseurs.

Catalog – La solution e-commerce pour les vendeurs B2B

Fondateurs : Julien Bellemare (CEO) et Maxime Poitevineau-Millin (CTO)

Studio : eFounders (Future of Work)

Catalog s’engage à libérer le potentiel des PME B2B en proposant un logiciel SaaS pour les entreprises qui vendent des produits aux revendeurs et aux professionnels. Grâce à Catalog, ces entreprises peuvent numériser leur processus de commande, ce qui se traduit par une meilleure satisfaction des clients, un traitement plus rapide des commandes et une augmentation des ventes.

RingX – L’apprentissage de pair-à-pair pour débloquer les compétences du futur

Fondatrice : Zineb Salamat (CEO)

Studio : eFounders (Future of Work)

RingX propose une plateforme d’apprentissage de pair-à-pair qui met en relation des professionnels pour des sessions de travail courtes et efficaces. Cette plateforme favorise la croissance personnelle et professionnelle en permettant aux utilisateurs d’aborder des études de cas, d’échanger des commentaires et d’exploiter le savoir-faire des experts.

Kiosk – Exploiter WhatsApp à grande échelle

Fondateurs : Paul Lafforgue (CEO) et Thomas Sohet (CTO)

Studio : eFounders (Future of Work)

Kiosk est un logiciel SaaS qui permet aux entreprises d’utiliser WhatsApp de manière plus efficace, en automatisant diverses tâches. Il aide les entreprises à convertir des prospects, à vendre des produits et services, à engager leur public et à gérer le support client via WhatsApp, renforçant ainsi la relation client et stimulant la croissance de l’entreprise.

Tengo – La plateforme d’appels d’offres publics

Fondateurs : Hugues Renou (CEO) et Yoann Gauthier (CTO)

Studio : eFounders (Future of Work)

Avec Tengo, les entreprises ont accès à une plateforme centralisée répertoriant tous les appels d’offres publics français. Tengo analyse ces appels d’offres pour déterminer leur pertinence pour les entreprises, simplifiant ainsi le processus de soumission. L’objectif est d’élargir cette plateforme pour inclure également les appels d’offres du secteur privé.

Riverflow – Exploiter toutes les datas de la blockchain

Fondateurs : Ludovic Simon (CEO) et Mathieu Bour (CTO)

Studio : 3founders (Web3)

Riverflow offre aux entreprises la possibilité d’exploiter pleinement les données de la blockchain. Cette plateforme permet d’analyser ces données, de les unifier à partir de différentes sources et de les distribuer à l’ensemble des équipes. En tirant parti de ces données, les entreprises peuvent prendre des décisions plus éclairées et créer des expériences web3 enrichissantes pour leurs utilisateurs.