La valorisation d’EDG grimpe! celle de TWITTER baisse / Coinbase s’installe en France / Combien vaut Mistral?

🎂 Bon anniversaire à David Cohen (Microsoft), Nicolas Danard (Les Echos)

BREAKING NEWS:

GREATER FOOL THEORY 2 4 mois après son tour de table Ă plus de 100 millions d’euros, MISTRAL serait en bouclage d’une nouvelle levĂ©e de fonds de 300 millions de dollars selon The Information, qui indique que Andreessen Horowitz serait Ă la recherche d’un projet de ce type, mais Ă quelle valo? EDG, une stratĂ©gie de build up qui paye! Ouverture significative de capital pour la holding française European Digital Group (EDG), spĂ©cialiste de la transformation numĂ©rique des entreprises (contenus digitaux, performance marketing, stratĂ©gies data & IA, cybersĂ©curitĂ©, les Ă©vènements BigBoss) donnant suite Ă des discussions dĂ©butĂ©es en mars avec le fonds d’investissement hexagonal Latour Capital. Selon les termes de l’accord, Latour Capital prend une participation d’environ 30 % dans le capital d’EDG. Montefiore, l’un des actionnaires actuels de l’entreprise, conserve une part Ă©quivalente. Vincent Klingbeil, le dirigeant d’EDG, et son Ă©quipe de direction restent Ă©galement actionnaires, conservant environ 40 % du capital. Avec cette opĂ©ration, la valorisation de la sociĂ©tĂ© dĂ©passerait les 700 M€. Le groupe EDG compte 1500 collaborateurs, a gĂ©nĂ©rĂ© plus de 200 M€ de revenus en 2022 avec un objectif de 300 M€ et un EBITDA chiffrĂ© Ă 50 M€ pour 2023. SHEIN fait ses emplettes en Grande Bretagne Le gĂ©ant de la fast fashion SHEIN a rĂ©alisĂ© sa première acquisition en Grande Bretagne en achetant Missguided. L’acquisition, dont le montant n’a pas Ă©tĂ© divulguĂ©, a Ă©tĂ© confirmĂ©e par le groupe de distribution britannique Frasers Group. SHEIN devrait probablement lancer son introduction en bourse dans les 10 prochains mois. IA, les instances se multiplient Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral des Nations Unies, AntĂłnio Guterres, a annoncĂ© la crĂ©ation d’un organisme consultatif sur l’intelligence artificielle (IA) pour gouverner l’IA au niveau international. Cet organisme rĂ©unit des experts (gouvernements, secteur privĂ©, communautĂ© scientifique, sociĂ©tĂ© civile et monde universitaire) et vise Ă bâtir un consensus sur les risques et dĂ©fis de l’IA, contribuer aux objectifs de dĂ©veloppement durable, et renforcer la coopĂ©ration internationale en matière de gouvernance de l’IA. Seule reprĂ©sentante française au sein du ComitĂ© : l’anthropologue Rahaf Rahaf Harfoush. Des recommandations prĂ©liminaires seront publiĂ©es d’ici fin 2023 et des recommandations finales d’ici l’Ă©tĂ© 2024. La première rĂ©union du comitĂ© a eu lieu le 27 octobre 2023. La liste des membres du comitĂ© consultatif : https://news.un.org/fr/story/2023/10/1140052 Coinbase cherche un Country Manager pour diriger ses activitĂ©s en France La plateforme d’échanges de cryptomonnaie monte son bureau parisien pour adapter le produit et l’offre Coinbase au marchĂ© français. Un country manager est en cours de recrutement, il aura bien entendu un role de reprĂ©sentation auprès des instances de rĂ©gulation, et devra accĂ©lĂ©rer le dĂ©veloppement de la plateforme. TIPS: si votre sociĂ©tĂ© recrute, n’hĂ©sitez pas Ă tester le jobboard de FRENCHWEB, nous vous offrons 3 offres gratuites Ă la crĂ©ation de votre compte. La valo de X (TWITTER) baisse encore X accorde Ă ses salariĂ©s des Actions Restreintes (RSU) au prix de 45 $ par action, opĂ©ration qui marque la valeur de X Ă 19 milliards de dollars. En mars 2023, X avait proposĂ© des actions Ă une valorisation de 20 milliards de dollars. Elon Musk a fait l’acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars.

A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB:

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE,  PLEO

La gestion des notes de frais est un défi de longue date pour les entreprises. Afin d’y remédier, de plus en plus de solutions émergent pour faciliter la vie des entreprises dans ce domaine. C’est le cas de Pleo, qui permet aux entreprises de fournir une carte de paiement aux collaborateurs et de recevoir du cashback. Pleo nous dévoile aujourd’hui les coulisses du développement de son produit et nous donne au passage des conseils sur les meilleures pratiques à avoir.

Pour en savoir plus dĂ©couvrez le rapport sur la nouvelle norme en matière de finance d’entrepriseÂ

EXPERIENCES

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

REEMO, spĂ©cialiste de l’accès Ă distance haute performance, a annoncĂ© une levĂ©e de fonds initiale de 500 000 € pour soutenir sa croissance en France et Ă l’international, ainsi que pour recruter des talents. En parallèle, l’entreprise dĂ©voile Reemo Containers, une innovation qui permet un accès instantanĂ© aux interfaces graphiques des applications conteneurisĂ©es via un navigateur web. La sociĂ©tĂ©, fondĂ©e en 2014, sert plus de 70 clients, dont Orange, TF1 et l’INA.

FRENCHWEB VC avec le soutien de Unlimitd, le financement au service des entrepreneurs

FRENCHWEB MARKET

SAMSUNG annonce une baisse de 12 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre par rapport Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, atteignant environ 50 milliards de dollars. Son bĂ©nĂ©fice net a Ă©galement chutĂ© de 40 % sur un an pour s’Ă©tablir Ă environ 4,1 milliards de dollars, par rapport Ă une chute de 86 % au deuxième trimestre 2023. De plus, la division des puces de l’entreprise a enregistrĂ© une perte d’exploitation d’environ 2,78 milliards de dollars.

Au troisième trimestre, PINTEREST a enregistrĂ© une augmentation de 11 % de son chiffre d’affaires par rapport Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, atteignant 763,2 millions de dollars. Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) a augmentĂ© de 8 % sur un an pour atteindre 482 millions. Le revenu moyen par utilisateur (ARPU) a augmentĂ© de 3 % par rapport Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, atteignant 1,61 dollar.

La SEC a déposé des accusations contre SolarWinds pour ne pas avoir divulgué des vulnérabilités présumées en matière de cybersécurité avant une violation de données présumée, attribuée à des hackers russes, remontant à 2019.

Le groupe de publicitĂ© OMNICOM prĂ©voit d’acquĂ©rir Flywheel, la branche de commerce numĂ©rique de la sociĂ©tĂ© britannique Ascential, spĂ©cialisĂ©e dans les mĂ©dias, les Ă©vĂ©nements et les analyses B2B, pour environ 835 millions de dollars.

Victoire Rivaton ajoute l’impact à son role de Directrice des affaires publiques et du corporate de MALT. Damien Caillé est nommé VP Marketing Technology ache EF Education First







APPELS A PROJETS:

Le Village by CA Paris lance un programme d’incubation pour startups

Afin de rĂ©pondre aux besoins des entrepreneurs, Le Village by CA Paris dĂ©voile sa nouvelle offre d’incubation pour startups. Ce programme d’une durĂ©e d’un an vise Ă aider les porteurs de projets Ă concrĂ©tiser leurs idĂ©es, en les plaçant au centre de l’Ă©cosystème startup.

Les chiffres montrent que les entreprises bĂ©nĂ©ficiant d’un accompagnement ont 50 % de chances supplĂ©mentaires de survivre sur cinq ans. De plus, 42 % des startups Ă©chouent en raison d’une absence de besoin initial sur le marchĂ©.

Parmi les startups ayant bénéficié de cet accompagnement, on retrouve Liberkeys, Mube et Harfang Lab. Le programme combine masterclass, sessions de coaching, tables rondes et autres sessions collaboratives pour offrir une expérience unique.

Le calendrier prévoit le lancement des candidatures le 25 octobre, avec une clôture le 1er décembre. Le programme débutera officiellement le 16 janvier.

Depuis 2014, Le Village by CA Paris a accéléré plus de 500 projets et accompagné plus de 50 grandes entreprises et ETI.

Vous êtes un accélérateur, incubateur ou entreprise et vous souhaitez communiquer sur un programme d’aide aux entrepreneurs et startups? FRENCHWEB.FR vous proposer d’enregistrer gratuitement votre appel à projet en remplissant Vous êtes un accélérateur, incubateur ou entreprise et vous souhaitez communiquer sur un programme d’aide aux entrepreneurs et startups? FRENCHWEB.FR vous proposer d’enregistrer gratuitement votre appel à projet en remplissant ce formulaire.

AGENDA

Everyday AI by Dataiku jeudi 16 novembre au caroussel du Louvre OVH CLOUD SUMMIT – 28 novembre Ă la maison de la mutualitĂ© Techrocks Summit ( dĂ©cembre 2023)



L’agenda des Ă©vènements 2023 Ă ne pas manquer →

OFFRES D’EMPLOI