Hydrogène, 5G, cloud…: la France et l’Allemagne renforcent leur coopération

L’Allemagne et la France sont convenus mardi de renforcer leur coopération et d’envisager des projets communs à financer sur l’hydrogène, les télécommunications 5G et les infrastructures de données (cloud) afin de réduire la dépendance industrielle de l’Europe dans ces domaines, a annoncé l’Elysée dans un communiqué.

Lors de deux visio-conférences mardi avec la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyren, le commissaire européen Thierry Breton, les ministres de l’Economie français et allemand, des industriels européens, le président Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel ont discuté des mesures à prendre pour « renforcer le développement de technologies d’avenir en Europe » a précisé la présidence française.

Financements publics sur des technologies de rupture

En matière de technologies utilisant l’hydrogène, la France, l’Allemagne, ainsi que la Commission européenne souhaitent le lancement d’ici à la fin de l’année d’un Programme d’aides publiques européen PIIEC (Projet important d’intérêt commun) qui permet d’octroyer des financements publics sur des technologies de rupture. Les participants ont notamment évoqué une coopération renforcée pour le développement et la production d’électrolyseurs à grande échelle, et l’utilisation de l’hydrogène pour décarboner les sites industriels.

Dans le domaine numérique, l’objectif des coopérations est de « développer et d’étendre la souveraineté numérique et les compétences européennes dans les microprocesseurs, les technologies de la communication, l’intelligence artificielle et des infrastructures de données fiables et compétitives ». De nouvelles coopérations sont à l’étude dans les domaines de l’infrastructure cloud, la 5G et l’intelligence artificielle, a ajouté l’Elysée dans son communiqué.